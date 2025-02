Montero llama "machista" a Bendodo

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado de "machismo" y "paternalismo" al vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, provocando una reacción alterada en la bancada popular; ya que el diputado de la formación presidida por Alberto Núñez Feijóo simplemente había recriminado a la también vicesecretaria general del PSOE y líder de los socialistas andaluces que tenga tres cargos diferentes. Una carga de trabajo que sería la razón por la que Montero, a juicio de Bendodo, "no da para más".

"Ha manifestado usted un paternalismo, un machismo y un desprecio en la forma de dirigirse a dos personas que representan dos cargos importantes en el Gobierno que la pregunta es si hubiera usted utilizado el mismo tono y la misma manera de dirigirse si hubieran sido dos hombres los que estuvieran sentado en estos dos escaños", le ha recriminado la titular de Hacienda al dirigente del PP en la Sesión de Control al Gobierno de este miércoles en el Congreso.

"Se lo digo ya, señor Bendodo: no", se ha respondido a la cuestión que ella misma se había planteado siguiendo con su argumento, que se sustenta en que, según ella, el también presidente del PP malagueño y exconsejero de la Junta de Andalucía "solamente utiliza ese tono cuando se trata de dirigirse a las mujeres de este Gobierno". Una forma de expresarse de la que, ha dicho, además de machista, tiene el objetivo de "denostar la imagen" del Ejecutivo.

La pregunta "machista" de Bendodo

Por su parte, la pregunta parlamentaria que Montero ha considerado "machista" comenzaba con una introducción a modo de figura retórica en la que Bendodo excusaba a Montero por no haber informado a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía y Trabajo Social, Yolanda Díaz, que denunció haberse enterado por la prensa de que Hacienda tenía pensado no exentar a los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de tributar el IRPF.

"Señora Montero, aunque usted no se lo crea, vengo hoy a defenderla", ha comenzado su intervención el dirigente popular para después interpelar directamente a Díaz: "Usted ha dicho que se ha enterado por la prensa de unas cuestiones que se las tendría que haber comunicado su compañera de Hacienda, pero no se lo tenga en cuenta: tiene la cabeza en Ferraz, el despacho en La Moncloa y los fines de semana cuando puede viene a Andalucía; no da para más", ha dicho Bendodo sobre los múltiples cargos que ostenta Montero, tanto en su partido como en el Gobierno.

De esta forma, Bendodo ha continuado poniendo en duda el liderazgo de la secretaria general del PSOE de Andalucía asegurando que esta "ya ha conseguido dos cosas" al frente de la delegación andaluza –cargo que ocupa desde hace poco más de un mes—: "tener una rebelión a bordo en casi todas las provincias de Andalucía y, segundo, que ya estén echando de menos a Susana Díaz por allí abajo", ha asegurado Bendodo haciendo referencia a la expresidenta de la Junta de Andalucía. "Tiene que elegir: o ser delegada de Sánchez o dedicarse a Andalucía", ha apostillado.

Montero se atrinchera, Bendodo se justifica

Ante la intervención de Bendodo, Montero la ha calificado de machista provocando el revuelo en la bancada del PP, por lo que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha parado la sesión momentáneamente para reprender a los diputados. Un parón tras el que Montero ha justificado por qué creía que la intervención del vicesecretario popular era machista para después seguir su respuesta sin ningún tipo de mención a lo desarrollado por Bendodo. "Lo que le puedo decir es que este Gobierno va a seguir trabajando por la mayoría social", ha apostillado Montero.

Posteriormente, el dirigente del PP se ha justificado asegurando que sólo había "intentado decirle a su compañera, la vicepresidenta, que usted lleva muchas cosas para adelante y que a veces mete la pata, como todos los que llevan muchas cosas para adelante". Aún así, Bendodo ha seguido con su crítica subrayando que a Montero "se le ve en la cara" que no quería dirigir el PSOE-A y recordándole su hemeroteca, la cual tiene "una mochila muy grande" por su vinculación a los distintos gobiernos autonómicos salpicados por los ERE.

En este marco, la vicepresidenta del Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha criticado la trayectoria de Bendodo, al que ha acusado de estar vinculado a varios casos de supuesta corrupción, razón que habría llevado, según Montero, a Bendodo a salir de la Junta de Andalucía. "Para eso ha quedado su papel en Génova", ha sentenciado la titular de Hacienda.