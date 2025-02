Maroto tampoco se atreve ya a negar contactos con Javier Hidalgo durante la etapa del rescate

Reyes Maroto empezó negando contactos con Víctor de Aldama. Y se encontró con 42 mensajes y comentarios sobre reuniones mantenidas entre ambos. Ahora, Maroto ha sido preguntada por su relación con Javier Hidalgo, el CEO de Globalia –matriz de la rescatada Air Europa–. Y ya no se ha atrevido a desmentir posibles encuentros.

El director de gabinete de la exministra de Industria abrió el camino en la comisión de investigación del Senado y Reyes Maroto siguió la senda. La exministra, que hace tres semanas afirmó recordar un solo whatsapp de Víctor Aldama y luego tuvo que ver cómo la UCO confirmaba otros 42 y correos entre ambos durante más de dos años, decidió guardar silencio en la mayoría de las cuestiones. Igual que hiciera previamente su mano derecha, Juan Ignacio Díaz Bidart.

Pero hubo algunos asuntos donde la respuesta fue significativa. La exministra ha debido pensar que mejor no hablar demasiado después de haber quedado retratada por las falsedades evidentes y probadas lanzadas en su anterior comparecencia el 29 de enero. El problema es que, para justificar su falta de explicaciones, ha vuelto a lanzar falsedades: ha asegurado que no mintió hace tres semanas, cuando la UCO ha demostrado que sí, y cuando ha afirmado, ahora, que no habla porque el PP la ha denunciado. No es así. El partido de Núñez Feijóo ha pedido a la Audiencia Nacional que eleve al Supremo la investigación del caso Hidrocarburos al poder afectar a personas aforadas, como José Luis Ábalos. Pero no ha sido denunciada Maroto.

Y otro de los puntos más relevantes en los que no ha guardado silencio es el que hace referencia a Javier Hidalgo. Maroto ha decidido matizar ahora que el 29 de enero no dijo exactamente que no conociera a Javier Hidalgo –que lo dijo–. Y es que la sombra de las pruebas aportadas por Aldama la ha debido hacer repensar sus frases.

Maroto cambia su versión

Además, ha cambiado su versión de hace tres semanas, afirmando que, simplemente, no recordaba haberse reunido con Aldama o de qué habló con él. El 29 de enero, sin embargo, afirmó, de forma textual, lo siguiente: "Todos mis contactos con el señor Aldama se refieren a un proyecto de reactivación turística". Ahora sabemos que Maroto mintió con esta afirmación, ya que incluso llegó a hablar con el presidente de Colombia a instancias del "nexo corruptor" para favorecer a una inversora amiga del comisionista.

"En mi primera comparecencia dije la verdad, no tengo nada que ver con ninguna trama corrupta que se esté investigando y, además, como recordarán, al finalizar quedé a su disposición para volver cuantas veces que hiciera falta y aquí estoy para cumplir mi palabra", ha explicado Maroto.

Lo cierto es que la presencia de su departamento está acreditada en las reuniones para conceder la licencia a Villafuel, la empresa de la trama Hidrocarburos, también en los actos promocionales de Begoña Gómez en Hispanoamérica con Ceapi y en patrocinios de actos de la mujer del presidente y de focos de negocio en la España vaciada. Y de todo ello nada ha aclarado.