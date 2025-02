Puigdemont deja de exigir la cuestión de confianza a Sánchez a petición del mediador salvadoreño

El secretario general de Junts, Jordi Turull, flanqueado por la plana mayor del partido separatista a excepción de su líder, Carles Puigdemont, ha sido el encargado de anunciar que la formación retira la proposición no de ley sobre la cuestión de confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Termina así un capítulo que comenzó en diciembre del año pasado y que ha condicionado la actividad política durante las últimas semanas.

Turull ha insistido en que Junts no se fía de los socialistas, que las relaciones entre ambos partidos atraviesan por un periodo de tensión y deterioro, pero ha abogado por atender a la petición del mediador internacional, el diplomático salvadoreño Francisco Vélez Galindo, quien este fin de semana publicó una nota en la que pedía a los separatistas que retirarán la petición de una cuestión de confianza para no romper las negociaciones.

Según el mediador, la tramitación de la cuestión de confianza podía causar un deterioro irreversible en las negociaciones que mantienen socialistas y separatistas en Suiza.

Vélez Galindo aludía en su comunicado a unos "avances" en las negociaciones entre el Gobierno y el partido del golpista prófugo que podían quedar anulados si finalmente se aprobaba en el Congreso que Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza por iniciativa de Junts.

El expediente de la inmigración

Puigdemont y la dirección de su partido se dieron el fin de semana para analizar la petición del mediador tras la última reunión entre ambas delegaciones, celebrada el pasado viernes en Zúrich. El expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero y Carles Puigdemont fueron los protagonistas de un encuentro en el que además de la cuestión de confianza se abordó también el traspaso "íntegro" de las competencias en materia de inmigración.

El resultado del debate en Junts ha sido la de aceptar la petición del diplomático salvadoreño como señal de buen fe y a la espera de que se concreten las negociaciones sobre el traspaso de inmigración así como la oficialidad del catalán en la Unión Europea, que según el Gobierno podría quedar resuelta bajo la presidencia de turno de Polonia.

Turull se ha referido al mediador para afirmar que el diplomático hispanoamericano está convencido de que en los próximos días el Gobierno dará pasos adelante en asuntos ya pactados pero no concretados entre los socialistas y Junts. En su nota, Vélez Galindo afirmaba que "es un hecho real que a día de hoy no se han materializado algunos de los puntos en los que existe acuerdo político entre las dos partes, hecho que ha motivado que una de las partes, Junts per Catalunya, haya presentado una proposición no de ley para pedir al presidente Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza ante el Congreso de los Diputados".

Sin embargo, pedía a Junts paciencia para no dar al traste tanto con los acuerdos que están pendientes de cumplimiento como con los asuntos que se están negociando en la actualidad. La respuesta de Turull es que Junts hará "un último esfuerzo para evitar la ruptura".