Sumar insiste en blindar el aborto en la Constitución como Le Pen

Sumar ha elaborado un texto, como punto de partida, remitido ya a todos los partidos políticos, excepto Vox, para encontrar consenso y que el aborto pueda incorporarse en la Constitución. Esta propuesta ha sido presentada como la primera iniciativa de la formación de cara al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en un contexto marcado por el caso Monedero, que afecta al discurso feminista de los partidos de izquierda, y la reciente rebaja de penas a dos miembros de La Manada debido a la ley del "solo sí es sí" impulsada por la exministra de Igualdad, Irene Montero.

"Presentamos una propuesta de reforma para incluir el derecho al aborto en la Constitución", ha anunciado en rueda de prensa la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Barbero, junto a las portavoces de los partidos que aglutina la coalición Aina Vidal, Engracia Rivera, Alda Reca o Águeda Micó.

Esta medida ya se ha implementado en Francia, que incluyó el ‘derecho al aborto’ en su Constitución con el respaldo entusiasta de Marine Le Pen, aliada de Santiago Abascal, y lider del Frente Nacional francés, el partido de largo más importante y relevante dentro de la alianza ‘Patriots’, de la que también forma parte Vox.

La formación, liderada por Yolanda Díaz, subraya que el aborto es un pilar fundamental para la igualdad de las mujeres y, por tanto, debe quedar asegurado constitucionalmente. Proponen incluir un punto en el artículo 43 de la Carta Magna que rece: "Se reconoce el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo que sea libre, informada, plena y universal. Los poderes públicos garantizarán el ejercicio de este derecho con absoluto respeto a su autonomía física", recoge el documento que plantea introducir el aborto como un derecho de salud pública, sin tocar los derechos fundamentales de la Constitución.

Su aspiración es "conseguir un amplio consenso" y encontrar en su socio de Gobierno, el PSOE, voluntad para llevar a cabo este cambio, aunque no es la primera vez que Sumar trata este asunto. Hace precisamente un año, el PSOE ya rechazó esta iniciativa diciendo en boca de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que "no se daban las condiciones necesarias" para la modificación. Una falta de consenso que no haría posible la modificación de la Constitución ya que se necesitan al menos, 3/5 de los votos de la Cámara. En este sentido, desde Sumar ya miran hacia la bancada popular.

En Sumar quieren que España siga los pasos de Francia, país que tienen como referente al ser el primer país en incluir el abordo en la Constitución.

De cara al 8M, Sumar busca con esta propuesta reforzar la lucha feminista en un año marcado por las denuncias de presunta violencia sexual contra su exportavoz parlamentario, Íñigo Errejón. Estas denuncias fueron conocidas por la vicepresidenta segunda incluso antes de las elecciones de 2023, en las que Errejón fue incluido en las listas.