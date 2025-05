Carlos Verdejo denuncia contratos irregulares en Vox Ceuta y sugiere su paso "inminente" al grupo de no adscritos

El diputado de Vox en Ceuta, Carlos Verdejo, suspendido de militancia y expedientado por el grupo parlamentario con el respaldo de la dirección nacional desde hace casi dos meses, ha denunciado públicamente presuntas irregularidades en la contratación de asesores con cargo a fondos públicos.

Según ha trasladado a los medios de comunicación, tuvo acceso a las cuentas del grupo parlamentario correspondientes a 2024, donde, en sus palabras, descubrió "una vez más, sorpresas". La más llamativa, según ha detallado, fue la contratación de dos asesores a los que afirma no conocer en absoluto. "Espero que los ceutíes tengan más suerte que yo, porque pregunté en su momento por las competencias de uno de estos misteriosos asesores y no se me informó de las mismas", ha apuntado.

"Como diputado miembro del grupo soy responsable personal de la contratación de esos asesores, algo particularmente importante si se tiene en cuenta que estos podrían ser de fuera de Ceuta y desconozco si mantienen algún vínculo con la ciudad", ha denunciado el parlamentario. Asimismo, ha instado al presidente de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, a rendir cuentas públicamente sobre estas contrataciones, financiadas con la asignación presupuestaria que el grupo percibe de la Asamblea, así como a esclarecer las funciones concretas que desempeñan los asesores en el seno del partido. "Esto es especialmente importante si tenemos en cuenta que estos asesores podrían ser de fuera de Ceuta y desconozco si tienen algún vínculo con la ciudad más allá de haber cobrado del Grupo Vox".

El parlamentario ha denunciado la falta de transparencia en la gestión del grupo durante una rueda de prensa en la que ha dejado entrever su inminente salida del mismo. "No voy a permanecer en el grupo en estas condiciones", ha declarado, señalando tres posibles escenarios: que Vox remueva a los actuales responsables del grupo, que procedan a su expulsión o que él mismo opte por abandonarlo. "Todo indica que pronto dejaré de formar parte del grupo parlamentario, pero no permitiré que vuelvan a silenciarme", ha sentenciado.

Suspensión "fake"

Verdejo ha denunciado también la prolongación de su suspensión cautelar, que se mantiene casi dos meses después sin que, según ha asegurado, el Comité de Garantías haya iniciado expediente alguno o al menos le hayan avisado al respecto. "Casi dos meses después de mi suspensión cautelar, sigo sin tener constancia de que se haya abierto expediente. O era una suspensión 'fake' o no se lo toman demasiado en serio", ha reprochado con contundencia.

El parlamentario ha reducido a un simbólico 0,01 % las posibilidades de reconducir su relación con el grupo parlamentario, aludiendo a su excompañera Teresa López, quien abandonó el partido a comienzos de abril. "He sido testigo de situaciones que ningún diputado ni ninguna persona debería presenciar", ha afirmado, cuestionando con dureza la dinámica interna de la formación.