Pánico en el Gobierno por la posible aparición de nuevos audios de altos cargos con Koldo García

"No lo sé", admitió este martes la ministra portavoz, Pilar Alegría, al ser preguntada sobre si el Gobierno puede garantizar que no aparecerán nuevas informaciones que impliquen a ministros o incluso al propio presidente del Gobierno. En el Ejecutivo ya no ponen la mano en el fuego por nadie, algún ministro admitía que sólo por gente de su equipo más cercano, porque, a diferencia de hace unas semanas, saben que existen decenas de grabaciones de Koldo García y que la UCO está elaborando dos nuevos informes en los que figurarían conversaciones con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y con la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Ahora, en el Gobierno intentan rememorar qué pudieron haber hablado con Koldo García. En el entorno de Torres admiten que, durante su etapa al frente del Gobierno de Canarias, mantuvieron varias conversaciones con Koldo, en calidad de "asesor del Ministro de Transportes", y "buscando siempre el interés general" Prometen que nunca se habló de comisiones ilegales ni de amaños de contratos y que no volvieron a hablar tras el cese de la mano derecha de Ábalos en 2021.

Se conoce poco del contenido de esas grabaciones, aunque sí ha trascendido que hay una, registrada en noviembre de 2020, en la que Koldo García contacta con Torres para organizar la deportación de inmigrantes magrebíes, operación que se realizaría en aviones de Air Europa.

El temor dentro del Gobierno y del PSOE es evidente. El impacto de los audios sigue generando consternación en el partido. "Nadie sabía que a Santos lo había grabado Koldo", admite un alto cargo socialista, que no descarta que aparezcan nuevas grabaciones de conversaciones con otros dirigentes. Las federaciones están inquietas, y cada vez son más los que se preguntan quién pudo haber hablado con Koldo: ministros, secretarios de estado, delegados del Gobierno y hasta jefes de Gabinetes.

Desde el Ejecutivo aseguran que atraviesan un "proceso de duelo" tras conocer las transcripciones de Cerdán, mientras piden no perder la confianza en los ministros, a pesar de los rumores sobre nuevos informes de la UCO. "¿Cómo vas a dejar de confiar en tu compañero? Tenemos que seguir trabajando en equipo", afirma en privado un ministro. Nadie descarta nada.

En el Gobierno reconocen que la auditoría que Óscar Puente encargó en Transportes no detectó nada irregular. Ahora, Ferraz ha ordenado otra auditoría de cuentas externa para descartar una financiación ilegal, aunque un alto cargo admite que una contabilidad en B "sólo te la detecta un juzgado" pero piden fiarte de los únicos "instrumentos que tienes". Los problemas no paran de crecer y la mayoría de las Big Four (Deloitte, PWC, EY, KPMG) parece se inclinarán por rechazarlo por el "riesgo reputacional" que podría suponer.

No es la primera vez que Ángel Víctor Torres se ve involucrado. El "nexo corruptor", Víctor de Aldama, ha venido señalado con insistencia al ministro y éste ha tratado de desmontar sus acusaciones. La más llamativa cuando el "nexo corruptor" aseguró que el expresidente canario había estado en "un piso con señoritas", aprovechando un viaje a Madrid para acudir a un Comité Federal del PSOE. El ahora ministro llegó a exhibir unos certificados de vuelo en los que constaba como embarcado y que demostrarían que esa noche había dormido en Gran Canaria.