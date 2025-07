José Blanco, ¿líder de la trama?: así vendía su lobby su influencia sobre Ábalos y otras dos ministras señaladas

A la espera de ver cuál será la estrategia de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García ya deslizaron la semana pasada su intención de poner el foco sobre José Blanco como jefe de una presunta red de influencias para conseguir contratos de Transportes.

El exministro aseguró ante el juez que el que fuera titular de Fomento con José Luis Rodríguez Zapatero fue quien le "propuso" varios nombramientos, entre ellos, el de la presidenta de ADIF, la hoy imputada Isabel Pardo de Vera. Sin embargo, esa podría no ser su única responsabilidad. No en vano, Blanco aparece mencionado en varios de los audios que incluye el demoledor informe de la UCO. "Pepe Bono, Pepe Blanco... Que han venido a pedirme de todo (ininteligible), pero yo te prefiero a ti. ¿O no?", le dice Koldo a Santos Cerdán en una de las grabaciones fechada el 12 de diciembre de 2023.

En su caso, esas supuestas peticiones son particularmente significativas por cuanto Blanco es el CEO de Acento, una consultora de Asuntos Públicos —lo que coloquialmente se conoce como lobby—, que, en menos de seis años, y a pesar de no contar con experiencia alguna en el mundo empresarial, ha conseguido posicionarse en el top ten de las compañías del sector.

Las polémicas cartas de Acento

Las sospechas sobre el posible tráfico de influencias del hombre de Zapatero siempre han estado ahí. De hecho, en julio de 2020, a los pocos meses de constituirse, Acento ya se vio envuelta en la polémica, tras publicarse las cartas que el exministro había enviado a varias empresas del Ibex 35 para vender sus contactos con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Tras explicar las actuaciones que la consultora podía realizar frente a las Administraciones Públicas, Blanco incluía un dosier en el que aparecían, con fotografía incluida, "los interlocutores a nivel estatal". "Entre ellos se puede encontrar al ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto o la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera", rezaba la noticia´publicada por elDiario.es.

Tres ministros claves para la trama

La selección cobra hoy mayor protagonismo si tenemos en cuenta que los tres ministros mencionados habrían jugado un papel fundamental en las distintas tramas corruptas que investiga la UCO: José Luis Ábalos está imputado por organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación, ante los abrumadores indicios que existen sobre el cobro de mordidas por el presunto amaño en la adjudicación de obras públicas; Reyes Maroto está en el punto de mira por los 42 mensajes y varias reuniones que mantuvo con Aldama y que ella misma negó en un primer momento; y Teresa Ribera habría patrocinado todos los negocios de la España vaciada de Begoña Gómez, amén de su posible responsabilidad en la concesión de la licencia de Villafuel.

No deja de ser llamativo que José Blanco vendiera en 2020 su influencia sobre ellos —ya que se trata de un año clave para los negocios de la trama— y que ahora él mismo aparezca en los informes y en las declaraciones de los imputados como el posible líder de la trama dedicada a conseguir contratos públicos.

Tampoco es baladí el hecho de que los bautizados como los Pepiño o Blanco boys tengan dos décadas después un papel crucial en el Gobierno. Aquel grupo lo formaban Pedro Sánchez, Óscar López y Antonio Hernando. El primero es el presidente de un Gobierno cercado por la corrupción; el segundo es ministro de Transformación Digital y Función Pública y anteriormente fue jefe de Gabinete de Sánchez y responsable de Paradores, empresa salpicada de lleno por los escándalos de Ábalos; y el tercero —que, en su día, ayudó a José Blanco a montar Acento— es hoy secretario de Estado de la cartera de Óscar López y, en su día, su número 2 en Presidencia del Gobierno. Con todo, la UCO cada vez está más cerca de encajar las piezas de un puzle en el que todo apunta a que habrá muchos más protagonistas de los que inicialmente cabría pensar.

