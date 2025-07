El Congreso da la posibilidad a Armengol de expulsar del Congreso a los medios críticos

Los grupos parlamentarios que sostienen al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al frente de La Moncloa han rechazado este martes en Pleno extraordinario las dos enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox para rechazar la reforma del Reglamento del Congreso que permite a la Mesa de la Cámara Baja presidida por la socialista Francina Armengol decidir la expulsión de ciertos medios de comunicación.

Esta votación se ha producido después de un debate de meses entre el Ejecutivo y sus socios de investidura que ha señalado directamente a los comunicadores Vito Quiles, acreditado con EDA TV; y Bertrand Ndongo, acreditado en la Cámara Baja con Periodista Digital. Por ello, se espera que ambos medios sea expulsados del Congreso después de que estos hayan protagonizado conflictos con los portavoces de algunos partidos e incluso con compañeros de profesión; ya que el nuevo reglamento ofrece la posibilidad a la Mesa de castigar hasta con la suspensión de la acreditación a aquellos periodistas que no cumplan con la "cortesía de la cámara".

Ante esta reforma del reglamento que permite a la Mesa de Armengol decidir si acepta o no las acreditaciones a los medios de comunicación en el Congreso, la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha señalado "el diabólico precedente" que sienta que Armengol decida "quién es periodista y quién no". "No conviertan esta mesa en un tribunal inquisidor con derecho a expedir carnets de buenos y malos periodistas; es un hecho imperdonable y un precedente diabólico", ha sentenciado antes de preguntarse hasta dónde puede llegar Armengol con este poder de decisión.

Roce Vox-Patxi López

Por su parte, el portavoz de Vox, José María Figaredo, ha expuesto el fulminante rechazo de los de Santiago Abascal frente a la reforma del reglamento acusando a los socialistas de haber "convocado a las cortes" en julio "para censurar a los periodistas que hacen preguntas incómodas". Algo que ha unido a una crítica a los "lamebotas" del Gobierno que, según ha asegurado, compran el argumentario de La Moncloa y son recompensados con programas de televisión.

Ante estas palabras se ha vivido uno de los momentos más tensos del Pleno cuando el portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López, ha pedido la palabra para tildar de fascista a Figaredo: "Eso es el fascismo, señalar como haces tú y aquellos pseudoperiodistas a los que defiendes". Esta línea argumental ha sido seguida con sus más y sus menos por los socios del Ejecutivo acabando todos por pedir que se restaure la cortesía parlamentaria.

En este marco, las enmiendas a la totalidad del PP y Vox han sido rechazadas por 174 a 166 votos, por lo que la tramitación de la reforma parece imparable y se llevará a cabo de forma definitiva en el último pleno programado antes del verano, el 22 del presente mes de julio.