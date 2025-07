Cerdán y Koldo desvelan que el PSOE de Sánchez ya hizo una auditoría y no les "recriminó los pagos de Acciona"

Pedro Sánchez ha prometido una auditoría sobre las cuentas de su partido. Según él será un examen externo y demostrará que no hay financiación ilegal, pese a todos los descubrimientos en sentido contrario de la UCO plasmados en su informe sobre Santos Cerdán. Pues bien, ese mismo informe revela que otra auditoría ya fue realizada y, literalmente, "los supuestos pagos procedentes de las adjudicaciones de Acciona no aparentan haber sido objeto de recriminación".

La UCO lo explica: "En este afán por conseguir que Santos le diera dinero a Ábalos, Koldo volvió a justificar que el ex ministro no había cogido dinero de nadie al margen del control de Santos. Tras retomar brevemente su situación personal y la de su mujer, Koldo volvió a hablar sobre la situación de Ábalos, esta vez en referencia al PSOE. Santos dijo que desde el partido les habían "revisado hasta el carnet de identidad" en alusión a las posibles irregularidades apuntadas en este escrito". Revisado hasta el carnet de identidad suena a un examen de las finanzas en toda regla. Traducido: es impensable que el resultado de esa auditoría sea desconocido por Pedro Sánchez.

Y el resultado lo tiene claro la UCO en base a las conversaciones interceptadas: "No obstante, y en línea con lo relatado en este informe, los supuestos pagos procedentes de las adjudicaciones de Acciona no aparentan haber sido objeto de recriminación". La UCO no dice que no se conocieran. Dice que se presumiblemente se conocían y no se les reprocharon a Koldo y Ábalos. Es decir, que de forma expresa o tácita, fueron permitidos.

Y esa versión encaja mucho mejor con todo lo descubierto por la UCO. De hecho, la Guardia Civil habla ya de dos vías paralelas de financiación ilegal en el seno socialista, presuntamente.

Financiación ilegal del PSOE

La primera es más o menos de dominio público: Mordidas a empresas en obras públicas, repartos de dinero obscenos plasmados en los chats interceptados y, como desvela la UCO, todo un lenguaje en clave para aludir a una serie de pagos que apuntan con claridad a financiación ilegal del PSOE -"te quiere llamar [la gestora]" para cobrar "el impuesto"- y otros pagos "a espaldas del partido", que se los llevaban los propios cargos, como Ábalos y Koldo García Izaguirre. Pero en el informe se apunta otra vía, menos conocida y desvelada por Libertad Digital. Y es que la UCO ha interceptado conversaciones en las que Koldo denuncia ante Santos Cerdán una vía paralela en la que estaría Pepe Blanco e Isabel Pardo de Vera. Y Pepe Blanco es el hombre de José Luis Rodríguez Zapatero.

El informe señala que, "como se puede observar en las capturas de la conversación, José Ruz [uno de los empresarios con adjudicaciones bajo la lupa de la Guardia Civil] le pidió a Koldo que le permitiese hablar directamente con Santos ("el navarro"). El motivo de querer hablar con el entonces Secretario de Organización del PSOE radicaba en que tuvieran "heridos inocentes" y "gente fuera del baile". La UCO apunta a que se trataba de quienes pagaban por delante del partido y se quedaban fuera de adjudicaciones para dar cabida a otras empresas que lo hacían "a espaldas del partido", porque algunos como Ábalos se llevaban demasiado para ellos mismos.

La otra vía de financiación ilegal sería la teledirigida por el alfil de Zapatero desde sus tiempos de presidente. Koldo afirma: "Creo, creo que, por pedir cuatro cosas puntuales, dos cosas puntuales, ahora que ya (Ininteligible) porque Ricardo Mar, Isabel, la hija de puta que, además se lo digo.

Santos: (Interrumpe) Isabel…, ¿la Pardo de Vera?

K: Pardo de Vera, eso (Ininteligible) no tiene perdón de Dios, tío.

S: ¿Qué te ha hecho?

K: ¿A mí? Ja, se lo ha hecho a José, a José le dijo, ¿a qué quieres que

ayudemos? Delante mía eh, es un crack. Dijo, bueno pues os envió a ésta, e hizo todo lo contrario, bloqueo (Ininteligible), o sea, no les dio nada, les destrozó la vida, (Ininteligible)".

Choque entre Koldo e Isabel Pardo por adjudicaciones a dedo

Y llega el momento en el que Koldo detalla la segunda red de cobro de comisiones: "Isabel Pardo de Vera, con Pepiño Blanco, están haciendo la (Ininteligible) juntos (susurra) (Ininteligible)… él se hace el tonto (Ininteligible) que me diga a mí lo que tenga que decir… es cierto, a cambio él de una suma brutal ¿vale? Dicho (Ininteligible), pero yo creo que él se equivocaba, después de lo que he hecho por todo el mundo…".

La UCO aclara: "En el final de este extracto se puede observar cómo Koldo habría terminado enfrentado con Isabel Pardo de Vera. El motivo de este desencuentro habría radicado en que ésta no habría accedido a ayudar a la empresa que Ábalos le había indicado, sino todo lo contrario, bloqueándola de las adjudicaciones públicas". Es decir, que hablaban de a qué empresas dar concesiones a dedo. "Tras recalcar Koldo su entrega en todas las gestiones que se le encomendaron cuando formaba parte del MITMA y del PSOE, Santos se mostró proclive a ayudarle económicamente de alguna manera".

Y ahora se desvela que Koldo y Ábalos fueron examinados a raíz de estas disputas y quejas. Y nadie en el PSOE les dijo nada de los pagos presuntamente cobrados de Acciona.

