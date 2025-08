Óscar Puente, salpicado por la trama: los audios de Koldo lo ponen en la diana

Libertad Digital publicaba una grabación intervenida por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) entre Koldo García y el exministro de Transportes José Luis Ábalos que salpica al actual titular del Ministerio Óscar Puente: "Yo lo sé todo, Santos quiere colocar a un par de personas que le pide Acciona y Óscar le escucha". Carlos Cuesta y sus tertulianos analizan todo el trasfondo de este audio.

Koldo explica que se ha puesto en contacto con el entonces secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán: "Le he escrito a Santos, le he dicho, voy a ver a José 5 minutos, necesito que me veas 5 minutos, o me ves 5 minutos la semana que viene, o te juro por Dios que le llevo a Pedro una grabación que está hecha de Pamplona. Porque Santos ha ido al Ministerio de Transportes a colocar a un par de personas, de Justo, de Acciona (...) El día de la investidura de Óscar. ¿No lo vistes? (...) Está intentando colocar a dos personas que le ha pedido Acciona".