Paiporta además de estar viviendo una situación trágica y de abandono institucional, está presenciando broncas diarias en los plenos del ayuntamiento. En estos últimos días, el grupo socialista ha protagonizado escándalos lingüísticos, propios del separatismo más excluyente. El alcalde socialista Vicent Císcar expulsó a una vecina argentina que le pedía hablar en español y, días antes, un concejal del mismo partido protagonizó un episodio similar con un "te jodes, hablaré en valenciano" en plena sesión.

El episodio con la vecina se produjo mientras el alcalde intervenía en el pleno. La mujer le pidió que, además de en valenciano, se dirigiera a la sala en castellano, ya que ella y otros asistentes no entendían correctamente la lengua cooficial. El alcalde hizo caso omiso y, ante sus protestas, advirtió: "Por favor, si no se calla se tendrá que ir" y "Le llamo al orden, como vuelva a intervenir, la policía le acompañará para que abandone el salón".

""Yo pago mis impuestos y no hablo valenciano"

La vecina se negó a marcharse. Entre la tensión y la llegada de la policía local, lanzó un mensaje: "Son unos discriminadores, yo pago mis impuestos y yo no hablo valenciano. Me parece una falta de respeto que hablen en su idioma, que me encanta, me parece perfecto. Pero cuando hay alguien que no lo entiende y les pide que hablen en castellano, ustedes se cagan en todo". Finalmente, fue expulsada sin que el Ayuntamiento emitiera comunicado alguno.

🔴 El alcalde de Paiporta (PSOE) echa del pleno a una vecina que le pedía hablar en español: "Sois unos discriminadores" pic.twitter.com/rfkg1UbXp0 — Libertad Digital (@libertaddigital) August 8, 2025

Durante ese mismo pleno, el concejal de Vox, Daniel Furió, reprochó al alcalde que permitiera interrupciones de militantes de Compromís mientras expulsaba a una ciudadana por pedir el castellano. Císcar reaccionó burlándose: "Es bastante normal que usted no entienda las cosas, pero haga el favor de callar que no tiene la palabra", elevando la voz y llamándole al orden.

"Contesto en valenciano, te jodes"

La polémica se suma a otro incidente ocurrido en la sesión anterior. Entonces, el concejal de Urbanismo, Alejandro Sánchez (PSPV), respondió en valenciano a la pregunta de una vecina sobre un parque para perros y se negó a cambiar al castellano pese a la petición expresa. Ante las protestas de Furió, replicó con un contundente: "Ahora voy a contestar en valenciano, te jodes".

El Partido Popular ha anunciado que presentará una moción para reprobar al concejal y exigir su cese, además de otra para que el Ayuntamiento garantice el bilingüismo en todas sus comunicaciones. El PSPV, por su parte, ha cerrado filas en torno al edil y acusa a Vox de una "estrategia de tensión" y de lanzar proclamas "anticonstitucionales y xenófobas" en los plenos.