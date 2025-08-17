Menú
Carlos Cuesta analiza los delitos, presuntamente, cometidos por Begoña Gómez.

Begoña Gómez, ¿implicada en nuevos delitos?

Carlos Cuesta analiza los delitos, presuntamente, cometidos por Begoña Gómez.

El Programa de Cuesta

La polémica por estos negocios ha crecido a raíz de la intervención de Alberto Núñez Feijóo y de la aparición de una serie de testimonios que han corroborado no sólo que habría prostíbulos, además de saunas gais, sino que en la saunas había prostitución y que Begoña Gómez tenía un papel activo en el negocio en la parte de gerencia e incluso pago.

El Programa de Cuesta

"Begoña iba por las saunas a hacer caja y de la recaudación que se había hecho la noche anterior dejaba preparado para, al día siguiente, pagar a las chicas en un sobre", ha desvelado recientemente en el programa El análisis: Diario de la Noche de Telemadrid uno de los responsables de seguridad de la Sauna Adán, que, además, ha insistido en que, por aquella época, Sánchez ya era su pareja.

A todo ello se le suma los cuatro delitos ya investigados por la Justicia: corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida y tráfico de influencias.

Temas

0
comentarios