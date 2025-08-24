La cloaca del PSOE teme las pruebas que guarda Aldama: "Bajo ningún concepto pueden salir determinadas informaciones"

Las conversaciones mantenidas por los miembros de la cloaca en los últimos meses son reveladoras de su objetivo, mando, coordinación con el Gobierno y el PSOE y hasta del temor que tienen de las pruebas que aún puede aportar Víctor de Aldama. Una de esas frases resume perfectamente todo ello: "Bajo ningún concepto pueden salir determinadas informaciones".

La frase figura en uno de los documentos que recogen las últimas reuniones de la trama en este mismo 2025 y a los que ha tenido acceso Libertad Digital. Según ese acta de lo hablado, en concreto, en el mes de marzo, Leire Díez habría mostrado su preocupación por el material que aún permanece en manos de Aldama y que puede ser desvelado en cualquier momento.

Preocupación por Aldama

El resumen de esas reuniones recoge que la cloaca mostró su convencimiento de que "CNP [Policía Nacional] va a empezar a investigar, cosa que hasta ahora la judicatura no lo ha permitido y que van a forzar que salga todo aquello que no está saliendo". Pero esta frase no haría referencia a las pruebas sobre los casos de corrupción que acosan al PSOE, sino al rastro que la cloaca persigue de supuestas irregularidades en la actuación de la UCO y de la Guardia Civil, porque su objetivo es desacreditar a ese cuerpo y con ello las investigaciones que llevan a cabo los jueces en los casos que acosan a Pedro Sánchez.

La cloaca confirmó igualmente "una preocupación importante con Aldama ya que éste está contando tantas cosas que eso podría crear un problema sumamente grave y que se llegue a donde nadie quiere que se llegue ni a nadie le interese que se llegue". Añadieron que "por todos los medios" había que conseguir que se dejara de tirar "de la cuerda", porque lo que está por salir "sería contraproducente y que bajo ningún concepto podrían salir determinadas informaciones".

El papel de Koldo

También se habló de Koldo: "Koldo está muy dolido con la GC, está dolido del trato recibido, pero por el momento no hará nada contra dicho cuerpo policial". Leire Díez recordó que "ha salido el tema de su condecoración y dice que ella ha lanzado un órdago al Ministerio de Interior para evitar que se la quiten". Una frase que confirmaría la cercanía de Leire Díez al Ministerio de Fernando Grande-Marlaska.

Y es que la cloaca de Leire Díez y el propio Santos Cerdán ha tenido más movimientos de los descontados en los tiempos más cercanos. El mes de marzo de este año 2025 albergó en concreto dos reuniones. Ya se hablaba por esas fechas del informe de la UCO sobre Santos Cerdán, el mismo informe judicial cuya existencia no dejaba de negar en público el Gobierno. Y es que, según parece, una de estas reuniones, la del 10 de marzo, sirvió para intentar evitar que ese informe sirviera para desequilibrar definitivamente el caso en contra de los intereses del Gobierno y el PSOE. Allí la cloaca pretendió certificar que Cerdán no hablara aunque lo imputaran y actuar contra Anticorrupción desacreditando la labor de Alejandro Luzón.

Reuniones en marzo

Fuentes plenamente conocedoras de esa reunión han confirmado a Libertad Digital que el encuentro duró casi 3,5 horas, que allí se habló de "operaciones de hidrocarburos, en previsible refrencia a Glasgow, Hafesa y Aldama, de la vinculación con la Gürtel, de la Pano [Carmen]" y hasta de una determinada compañía de hidrocarburos porque, "según Leire, estaría detrás de las operaciones de los hidrocarburos antes mencionadas con la connivencia de la UCO".

El abanico de temas relacionó la reunión hasta con "la operación de Sito Miñanco y el abogado de Puigdemont por el sistema de escuchas utilizado en dicha operación por CNP [la Policía Nacional] que es manipulable, según Leire". El motivo de este último tema radicaría en que es el que utiliza tanto "la UCO como CNP (según también Leire). Detrás de la contratación de dicho sistema de escuchas 'ilegal', según Leire, en la GC" estaría un teniente general "fichado por Alejandro de Hafesa" y con quien Leire no descartó entrevistarse, según la misma fuente.

El plan era evidente: desautorizar las escuchas, y con ello los casos judiciales, por medio del ataque a ese sistema de investigación.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.