Rebeca Argudo relata su "inmersión" en la TVE de Sánchez: "Me siento mareada y sucia"

La periodista Rebeca Argudo pasó un día entero viendo la programación de RTVE y lo ha contado en una entrevista en esRadio. Su conclusión: la cadena pública se ha convertido en una especie de Tele-Sánchez, donde la información se repite de forma machacona y siempre en clave favorable al Gobierno.

"Entré en ese bucle, es que no os hacéis una idea. Hoy estoy un poco mejor, pero me siento como mareada y sucia, lo llevo como puedo", confesó Argudo tras pasar horas frente a la pantalla.

La periodista de ABC describió el día como un "bombardeo constante": "El mismo programa una y otra vez, cambiando el color de la mesa, cambiando el título, cambiando al presentador, pero es el mismo mensaje machacón constantemente, no da tregua".

Argudo comparó la sensación con la película La naranja mecánica: "Es la serpiente que te hipnotiza, una espiral… Como en La naranja mecánica, que te sujetan los ojos y no puedes apartar la vista".

Jiménez Losantos entrevista a @Rebevolutions tras un día viendo la TVE de Sánchez 📻 @eslamananadeFJL pic.twitter.com/Rb08iGkGPd — esRadio (@esRadio) September 16, 2025

La manipulación

La periodista también criticó el doble rasero de la cadena: "Cuando hablan ellos es metáfora, cuando hablan los demás es literal. Lo hicieron con Ayuso, a la que atribuyeron palabras que no dijo". Sobre el espacio conducido por Marta Flich y Gonzalo Miró, Argudo recordó cómo se llegó a cuestionar el número de policías heridos en disturbios recientes por la Vuelta Ciclista: "Ramón Espinar dudaba de que hubiera 22 policías heridos, porque nadie se lo había demostrado. Pero, al mismo tiempo, sí se creen sin pestañear las cifras que da Hamás. No compartimos código".

Para la periodista, el resultado de tantas horas de consumo de televisión pública es evidente: "Quien solo ve Televisión Española entiendo que nos vea como energúmenos a los que decimos que Óscar Puente debería estar amordazado. Porque todo lo que transmiten está diseñado para reforzar ese relato".

Una RTVE cada vez más politizada

La cadena pública, dirigida por José Pablo López, ha apostado por fichajes como Gonzalo Miró y Marta Flich para conducir el nuevo magacín Directo al grano, presentado como un espacio de debate "sosegado y constructivo". Sin embargo, para críticos como Argudo, lo que se ofrece en pantalla está mucho más cerca de la propaganda política continua que del periodismo independiente.

Con todo, la conclusión es clara para quienes siguen analizando la deriva de RTVE: cada día la cadena pública está más cerca de convertirse en una versión nacional de TV3.