La fiscal Pilar Rodríguez se hizo famosa por su complicidad con Álvaro García Ortiz en la publicación de la nota de prensa que divulgó por todas partes las conversaciones teóricamente secretas del abogado del novio de Díaz Ayuso y la Fiscalía. García Ortiz está procesado por violación de secretos, pero Pilar Rodríguez no.

Libertad Digital ha tenido acceso a las actas de la actuación de la Guardia Civil (UCO) en el registro del despacho de Rodríguez, la misma fiscal que pidió en sus mensajes con Álvaro García Ortiz, un poco de "cianuro" para la presidenta de la Comunidad de Madrid. Allí, este diario ya ha publicado que se encontraba un post-it con el nombre de Begoña Gómez y una referencia a un restaurante. Pero también otro post-it con lo que tiene pinta de ser una consigna, indicación u orden. Y si es así, alguien tuvo que darla. Ese post-it recogía el siguiente texto: "Una salida digna al FGE". El FGE es el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ahora procesado por el Tribunal Supremo.

Otro post-it amarillo

"Documento n° 3 folio en blanco que tiene adherido un post-it con la anotación manuscrita "una salida digna al FGE". El texto no acababa ahí y señalaba acto seguido: "Una palabra ilegible, Supremo Cooperación y otra palabra ilegible "no me dijo que hiciera nada". Y una frase más: "Otro post-it amarillo con la anotación manuscrita ‘toma actuaciones requerimiento FGE y notas de prensa’".

La UCO plasmó el contenido tal y como se encontraba en los post-it. Pero lo que está claro es que no parece un trato neutral. Especialmente cuando la Fiscalía, por mucho que se trate de su jefe, debe buscar la correcta aplicación de la ley y ejercer en innumerables ocasiones como acusación pública.

Hay que recordar que en octubre de 2024, el Tribunal Supremo ordenó el registro del despacho del fiscal general, Álvaro García Ortiz, y de todos los dispositivos que tuvieran relación con la investigación por la filtración de las conversaciones privadas del novio -o su equipo jurídico- de Isabel Díaz Ayuso. Los registros se llevaron a cabo. Y todo ello quedó plasmado en unas actas que hoy cobran más relevancia que nunca porque en el registro de la mesa de la fiscal de referencia de García Ortiz en Madrid, Pilar Rodríguez, la UCO detectó una agenda con un post-it donde aparecía el nombre de la mujer del presidente del Gobierno y un restaurante: "Restaurante Manuel Becerra, Begoña Gómez Fernández", ponía literalmente.

Las actas de la Guardia Civil (UCO) en cuestión detallan lo siguiente, tal y como ha podido comprobar Libertad Digital en esos documentos:

"Los funcionarios actuantes proceden a la intervención de los siguientes documentos: sobre la mesa del despacho dentro de una agenda del año 2024, Enumerado como documento n° 1, la hora que es arrancada en este acto con la avenencia de la interesada correspondiente a los días 11, 12 y 13 de Marzo que tiene adherido un post-it con la anotación manuscrita "Restaurante Manuel Becerra, Begoña Gómez Fernández". Y se añade en las actas: "Documento n° 2 encima de la mesa del despacho tarjeta de presentación con el membrete Fiscal Jefe Provincial con anotaciones".

El "cianuro"

Se trata del folio dos plasmado en esas actas y donde se destaca previamente que se trata del registro de elementos de Pilar Rodríguez, la misma fiscal que hizo la anotación en sus mensajes intercambiado con el fiscal general procesado señalando que sería conveniente un poco de "cianuro" para la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, como complemento a la nota de prensa donde se filtraron las conversaciones privadas entre los abogados del novio de Díaz Ayuso y la Fiscalía.

Así, la UCO señala que: "Por los funcionarios de policía judicial actuantes en presencia de la interesada se procede a examinar toda la documentación existente en el despacho objeto de registro, así como accede a su ordenador profesional, previa la facilitación de las contraseñas por parte de la Señora Rodríguez".

La fiscal en cuestión fue consciente de la importancia del post-it. Y el folio 5 prosigue de la siguiente manera: "Por parte de Doña Pilar Rodríguez Fernández se quiere precisar en este acto que el post-it adherido al documento n° 1 en el que aparece anotado Restaurante Manuel Becerra y debajo de una línea el nombre de Begoña Gómez Fernández, se trata de un apunte a fin de interesar a los fiscales instructores que en la primera anotación se refiere a que debe darme cuenta de un incendio en el restaurante que fallecieron varias personas y en la segunda anotación a fin de que me dieran cuenta del procedimiento que está incursa la Señora, Begoña Gómez".

"Respecto al documento nº 4 a las anotaciones que hay al final de páginas son anotaciones manuscritas que estaba visionado la declaración de la Excelentísima Señora Almudena Lastra y del Señor Iñigo Corral Lozano declaraciones ante el Tribunal Superior de Justicia", añaden las actas de la UCO.

Sea como sea, el post-it incluía el nombre de la mujer del presidente del Gobierno. Y hay que recordar que la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, fue la que hizo alusión al "cianuro".