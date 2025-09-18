Cayetana Álvarez de Toledo: "Hay un proceso en marcha para pasar de una democracia plena a una democracia fallida"

La diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha intervenido este jueves en La Noche de Cuesta de esRadio para analizar el encuentro entre representantes del Gobierno de Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, una negociación que, según ha señalado, se produce en el "más absoluto, indignante e insólito de los secretismos".

Cayetana ha criticado duramente el papel de figuras clave en esta negociación como Santos Cerdán, José Luis Rodríguez Zapatero o el propio expresidente catalán, a quienes ha descrito como "uno entre rejas, otro en fuga y el tercero bajo sospecha". Según ha explicado, se trata de una operación política estructural cuyo objetivo no es gobernar, sino alterar el régimen constitucional: "Lo que hay en marcha en España es un proceso, una mutación que nos lleva de una democracia plena a una democracia fallida", ha advertido.

🔴 @cayetanaAT en la #NocheDeCuesta: "Santos Cerdán, Puigdemont y Zapatero" "Hay uno entre rejas, otro a la fuga y el tercero bajo sospecha, esa es la gente que está decidiendo el futuro de España en estos momentos" pic.twitter.com/iqmT8WphHQ — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) September 18, 2025

El separatismo catalán

Durante la tertulia, Álvarez de Toledo ha detallado los tres grandes bloques que, a su juicio, forman parte del pacto con el separatismo catalán: la cesión de competencias en inmigración —clave para el control de fronteras y definición de ciudadanía—, el troceamiento del Poder Judicial para crear estructuras judiciales propias, y el referéndum de autodeterminación, que implicaría, según sus palabras, "la derogación de España como nación".

Sobre este último punto, ha recordado que ya fue anticipado por Zapatero en declaraciones pasadas y que ahora se negocia bajo la fórmula del reconocimiento de la "identidad nacional de Cataluña".

La amenaza de la "Ley Bolaños"

Carlos Cuesta también ha planteado la amenaza que supondría para el Estado de Derecho la conocida como Ley Bolaños, que otorgaría al Gobierno poder sobre los procesos judiciales. "Nos podemos ver sumidos en una faceta dictatorial al 100 %", ha advertido el presentador.

Cayetana ha respondido subrayando que será difícil convertir esa ley en algo viable, dada la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, aunque ha reconocido que la intención del Ejecutivo es clara: "Eso es de lo que están hablando", ha dicho en referencia a las negociaciones con Junts. También ha insistido en que, pese a los intentos del Gobierno por bloquear investigaciones judiciales que afectan a su entorno más cercano, aún existen herramientas jurídicas y democráticas para frenar esta deriva.

"El fin de la impunidad se acerca"

Álvarez de Toledo ha lanzado un mensaje directo a José Luis Rodríguez Zapatero, a quien ha acusado de haber actuado contra la democracia desde "Caracas, Pekín y Waterloo": "Tres coordenadas, un mismo propósito: socavar la democracia". Ha asegurado que el tiempo del expresidente socialista está llegando a su fin: "En un lenguaje que él entenderá perfectamente, le diría: tic-tac. El fin de la impunidad se acerca".