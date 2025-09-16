El PP promueve la retirada del visado a Zapatero por "blanquear a Maduro"

El Partido Popular ha impulsado en el Congreso de los Diputados una propuesta para que se le retire el visado a José Luis Rodríguez Zapatero, dada su connivencia con la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. EEUU sugirió esta posibilidad por su relación que con el régimen chavista.

La iniciativa del PP ha sido promovida por la diputada Cayetana Álvarez de Toledo que, vía enmienda, ha introducido varios cambios en una Proposición No de Ley de Vox para que el Gobierno español promueva el reconocimiento del Cártel de los Soles como organización terrorista por la UE.

La propuesta ha sido aprobada en la Comisión Mixta para la UE con el apoyo de PP y Vox, y el rechazo del PSOE, además de la ausencia de sus socios, y se suma a la aprobada por el Parlamento europeo el pasado 11 de septiembre, que también obtuvo el rechazo del PSOE, tal y como contó Libertad Digital.

"Zp, el sibilino operador de Maduro"

"José Luis Rodríguez Zapatero lleva años ejerciendo como sibilino operador de Maduro en la sombra, no por ingenuidad, por interés", denunció Álvarez de Toledo en su intervención, calificándole de "fake mediador" y criticando que haya sido "el único que no vio el fraude electoral" del régimen chavista, especialmente tras las actas publicadas por la oposición.

La iniciativa no se refiere de forma expresa a Zapatero, pero sí recoge la necesidad de "apoyar todas las iniciativas, tanto nacionales como internacionales, encaminadas a la retirada de visados, privilegios e inmunidades a dirigentes políticos -incluidos exmandatarios europeos-, que, invocando espuriamente el "diálogo" y bajo la coartada de la mediación, han contribuido a blanquear, sostener y perpetuar a la dictadura de Maduro".

El texto final aprobado exige, además, la liberación de todos los presos políticos en Venezuela, incluido 14 españoles, cuyos nombres han sido incluidos en la propuesta, además de promover en la UE el endurecimiento de las sanciones contra "el régimen narcocriminal de Maduro".

Pide, también, impedir que la UE, especialmente España, sea refugio para cualquier dirigente chavista; y, por último, impulsar la activación de la cláusula democrática prevista en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba en vista del respaldo político y operativo que dicho régimen brinda a Nicolás Maduro.