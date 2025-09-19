Tertulia de Cuesta: "En este país no funciona nada"

En la última tertulia de La Noche de Cuesta, de esRadio, Carlos Cuesta, Sandra León, Alejandro Vara y Cristina Losada han tratado algunos de los asuntos más polémicos de la actualidad nacional. Entre ellos, las pulseras antimaltrato, las declaraciones de Miguel Polo o el caso Delcy Rodríguez.

En el tema de las pulseras, el periodista Alejandro Vara ha comenzado señalando que "esto al final es la escuela del PSOE" y que "en este país no funciona nada". Por otro lado, también ha querido poner sobre la mesa la importancia del asunto de las pulseras antimaltrato. Vara ha señalado que se está hablando de "algo tan serio como la seguridad de tantas mujeres maltratadas".

📻 @Alejandro_vara en la #tertulia de la #NocheDeCuesta: "Esto al final es la escuela del PSOE" "El Gobierno más feminista de la historia y ni si quiera son capaces de esto que es tan elemental" pic.twitter.com/q5sjCEQ7oN — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) September 19, 2025

Por su parte, Cristina Losada ha señalado el hecho de que "la migración de datos no se produjo bien" y que eso es extraño en un proceso así.

"A parte de que debe hacerse una investigación sobre cómo ha sido posible ese fallo, hay una responsabilidad política, estrictamente política, no solo por haber hecho un contrato que parece que ha sido un desastre, sino además por haber estado dos años ocultando esta situación", ha añadido Losada.

Declaraciones de Polo

Otro de los temas que se han puesto sobre la mesa han sido las declaraciones del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo. El presidente de la CHJ ha comparecido esta mañana por primera vez ante la juez que investiga el caso de la DANA. Sandra León ha señalado que allí ha reconocido de que "no informó del aumento del caudal del Pollo donde se produjeron 192 muertes".

"Yo no entiendo todavía como este, siendo responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que todo pasaba por él, que todo pasaba por ahí, que todo sucedió en su ámbito de competencia, no haya sido todavía imputado", ha comentado Vara al respecto.

Caso de Venezuela

De nuevo, Carlos Cuesta ha mencionado en la tertulia el asunto de la financiación ilegal del Partido Socialista y la relación con Venezuela.

Carlos Cuesta ha mencionado la noticia de El Español que señalaba que Koldo visitó a Delcy Rodríguez en Caracas para "comunicarle que Aldama ya no era interlocutor privilegiado por parte del Gobierno para los pagos del chavismo a dirigentes del PSOE", según las palabras de Cuesta.

Losada ha mencionado que "tiene toda la pinta de que aquí estamos hablando de una vía de financiación muy compleja" porque "otros sistemas de financiación ilegal de partidos que hemos conocido eran operaciones de otro tipo", aunque tambien ha señalado que siempre han sido "raras".

"Desde aquel viaje de Delcy con las maletas seguimos con las incógnitas", ha precisado Losada.