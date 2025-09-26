Bolaños admite que Moncloa presiona al CGPJ por la causa contra Begoña Gómez

El Gobierno ha redoblado su ofensiva contra el juez Juan Carlos Peinado, después de que el magistrado acordara sentar en el banquillo por presunta malversación a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y que el juicio se celebre con jurado popular. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha calificado de "incomprensible" el procedimiento judicial y ha afirmado que decisiones como esta "dañan el buen nombre de la Justicia".

El ministro de la Presidencia, visiblemente molesto, ha reconocido que remitió escritos de queja al Consejo General del Poder Judicial por la actuación del juez Juan Carlos Peinado en la causa que afecta a Begoña Gómez. "Es público y notorio que he presentado escritos de queja. Lo hice con total discreción", ha declarado desde Bilbao, donde ha asistido a la apertura del año judicial. Tal y como adelantó ABC, las quejas se produjeron tras la declaración que el juez Peinado tomó el pasado 16 de abril al propio ministro por la contratación de la asesora de la esposa del presidente del Gobierno. Bolaños ha explicado que la existencia de dichos escritos no se hizo pública para "dejar trabajar al CGPJ", y ha responsabilizado de su filtración a la parte "afectada", en clara alusión al propio magistrado.

"Cuando he sufrido alguna irregularidad lo he puesto de manifiesto ante el órgano competente", ha denunciado Bolaños exigiendo "agilidad para que resuelva cuanto antes esas quejas". Una declaración que evidencia con nitidez la presión que Moncloa está ejerciendo sobre el Poder Judicial para desacreditar la labor de un magistrado que investiga a la familia del presidente del Gobierno.

Desde Moncloa persisten en su descalificación abierta de la actuación del juez Peinado, al que acusan de haber orquestado una "humillación pública" contra Begoña Gómez. La causa ha sido calificada desde el entorno gubernamental como un "despropósito" y un "disparate" para restar legitimidad a la investigación.