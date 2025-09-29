Editorial de Cuesta: las novedades del nuevo informe de la UCO

El presentador de La Noche de Cuesta de esRadio, Carlos Cuesta, ha mencionado en su editorial el nuevo informe de la UCO y las palabras de Sánchez sobre la inocencia de su mujer y su hermano.

"La verdad acabará imponiéndose y la verdad es que mi hermano y mi mujer son inocentes", señaló Pedro Sánchez hace poco. "La verdad que ha llegado pronto, muy pronto. De hecho, a la vuelta de la esquina ha aparecido un informe de la UCO", ha señalado Cuesta. Este informe, según el presentador del programa, "no tiene desperdicio".

Informe de la UCO

Sobre Cristina Álvarez ha señalado que es "la asesora autoasignada, que la hemos pagado y la seguimos pagando todos los españoles con nuestros impuestos porque es la directora de programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno".

Esta "asesora" resulta que ha hecho "gestiones para conseguir patrocinios o determinados convenios o determinados acuerdos con la Fundación ONCE, con Mercadona, con Fundación La Caixa, con cámaras de comercio, con el Ministerio de Industria", según las palabras de Cuesta.

Otra de las cuestiones que menciona el nuevo informe de la UCO es que algunas de las fórmulas con las que se negociaba "han sido de tal opacidad que incluso los metadatos han sido borrados".

"¿Pero es lo único que se ha sabido hoy? No no", ha añadido Cuesta. "El juez ha pedido también ya los correos mediados entre la asesora, o la propia Begoña Gómez, con el África Center" con el objetivo de ver hasta dónde llegó "determinada relación y determinada utilización de recursos públicos".

Otro de los asuntos que se ha conocido hoy ha sido que "la asesora de Begoña Gómez gestionó desde Presidencia trámites en ministerios y entidades públicas para la mujer de Sánchez", ha precisado Cuesta.

Carlos Cuesta también ha señalado que Begoña Gómez lleva "seis negativas a defenderse". En estas seis ocasiones Begoña Gómez se ha tenido la oportunidad de defenderse y Cuesta apunta a que, según su interpretación, es "porque no tiene defensa alguna".