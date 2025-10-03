Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente: "El poder judicial merece el mismo respeto que los demás"

Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente, ha intervenido en el programa La Noche de Cuesta de esRadio para defender la labor del juez Peinado frente a las críticas lanzadas por el Gobierno y denunciar los ataques a la independencia judicial.

El magistrado ha insistido en que las decisiones del juez están plenamente ajustadas a la ley. "Está justificada solamente la postura del juez Peinado, puesto que está investigando con unos delitos que la ley manda que deben ir por jurado, así como los delitos que estén conexos con ellos", explicó. En este sentido, subrayó que la medida es "puramente procedimental" y que lo relevante son los indicios de delito que se investigan, "que siguen ahí y llevarán a un sitio o llevarán a otro".

Críticas al cambio de postura sobre el jurado

Portillo se mostró sorprendido por la reacción del Gobierno hacia la figura del jurado popular, recordando que fue una propuesta impulsada por el propio PSOE. "No sé por qué levanta tanta suspicacia, cuando precisamente además la levanta entre quienes forman parte del partido político que promovió precisamente la figura del jurado aquí en España, que era como muy progresista el devolver en alguna forma la justicia al pueblo", señaló. A su juicio, "de repente algo que parecía bueno para uno se convierte en malo simplemente porque afecta a personas del entorno del poder ejecutivo".

Aunque reconoció que "los juristas en general, yo en particular, somos muy críticos con esta figura, pero desde siempre, porque es un poco antieconómica, alarga los procedimientos innecesariamente y porque un jurado no profesional adolece de cierta exigencia técnica", insistió en que la crítica al jurado no puede usarse ahora como arma política.

Informes que avalan la investigación

Sobre el avance de la instrucción, Portillo destacó que los informes aportados por la UCO y la Intervención General del Estado respaldan la investigación en curso. "El relato del lawfare se les cae en el momento en que la investigación del juez Peinado se confirma, al menos parcial y potencialmente, con unos informes (...) Desde luego, lo que avala es la investigación que está llevando a cabo el juez Peinado y que no se trata de las ideaciones de un loco o alguien que esté alucinado", afirmó.

Expectativas ante la misión europea

El presidente de Foro Judicial Independiente también valoró la próxima misión europea que visitará España para analizar los ataques al Estado de derecho. "Esperamos una declaración firme de condenar las cosas que están ocurriendo. Son muchos los ataques que están recibiendo por parte de destacados miembros del poder ejecutivo, incluso del propio presidente del Gobierno, contra la actuación de los jueces que están investigando los casos de corrupción que afectan directamente a su entorno", denunció.

En este sentido, advirtió de que la situación "nos recuerda efectivamente a otros países, como le ocurrió con Polonia o con Israel en su momento", y concluyó recordando que "el poder judicial merece el mismo respeto que el resto de los dos poderes y que su actuación no puede ponerse en entredicho precisamente por quienes están sometidos a su control".