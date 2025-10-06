El presentador de La Noche de Cuesta de esRadio, Carlos Cuesta, ha centrado su editorial de este lunes en las últimas novedades judiciales y políticas que golpean al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez.

"El Supremo no se cree las explicaciones sobre las chistorras del Partido Socialista", ha afirmado, confirmando que el el tribunal ve indicios de financiación irregular y ha decidido citar de nuevo a José Luis Ábalos y a Koldo García Izaguirre. "Ya veremos si solo para preguntar o para algo más, y más severo: procesamiento, quizás prisión", ha añadido.

#Editorial de @carloscuestaLD 🎙️ "El Supremo no se cree las explicaciones sobre las chistorras del PSOE, confirma los indicios de financiación irregular de los socialistas y cita a Ábalos y Koldo de nuevo en el Supremo". #NocheDeCuesta pic.twitter.com/NnqxWKNMNP — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) October 6, 2025

Espantada de Begoña Gómez

Otro de los focos está en Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, que volvió a evitar declarar ante el juez. "Nueva espantada de Begoña Gómez. La mujer de Sánchez que dice que se vulnera su derecho a la defensa vuelve a escapar del juzgado sin usar su derecho a la defensa", ha recordado Cuesta.

Según el periodista, ya acumula varias incomparecencias: "Una espantada porque dice que no lo sabía, dos huidas porque no quiere declarar, otras dos citas en las que no contesta nadie y dos más en las que no contesta el juez".

"Las chistorras son billetes de 500 euros"

El punto central de la denuncia sigue siendo el escándalo de las "chistorras" como clave en una trama de presunta financiación irregular del PSOE. "En el Tribunal Supremo no se cree nada de lo que está diciendo el Partido Socialista", ha afirmado Cuesta, aludiendo a la justificación ofrecida por la defensa de Koldo.

Según ha explicado, la abogada de Izaguirre sostuvo que una chistorra podía partirse en 500 trozos. Cuesta ha ironizado sobre el tema: "Prueben ustedes a coger una chistorra, mide unos 40 centímetros, pártanlo en 500 trozos y me dicen si eso es comer o es esnifar. Porque yo no he escuchado tonterías mayores en mi vida".

El periodista ha recordado que en la investigación se habló de "2.000 chistorras" equivalentes a "un millón de euros", y que esos mensajes se enviaron el 29 de marzo de 2019, justo un mes antes de las elecciones generales. "Quizás era que estaban recaudando dinero de determinadas empresas para ganar las elecciones y para tener más fácil, como decían los socialistas, el dopaje", ha explicado.

Conexiones internacionales y narcodictaduras

Finalmente, Cuesta ha advertido de las implicaciones más graves: "Estamos hablando de una Gürtel a gran escala y con mediación de una narcodictadura asesina. De una red con Zapatero al frente que nos une a lo peor del panorama internacional: Venezuela, Cuba, China y hasta Rusia".

El periodista ha concluido que lo que está en juego es claro: "Presunta financiación ilegal a todo trapo y del Partido Socialista".