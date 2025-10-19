José Luis Ábalos figura en los informes de la UCO ligado a ingresos de medio millón al mes procedentes del petróleo; de 470.000 euros que se gastó en dos años sin que el propio Koldo entendiera la facilidad para gastarse el dinero; de 95.000 euros en gastos pagados por el PSOE, de fajos de chistorras, de mil euros al mes procedentes de pagos de su hijo con origen en Colombia, etc. etc. Pero, por lo visto no tenía bastante. Y realizó un encargo a la trama cuando menos surrealista: que se sacaran copias de las llaves de los inmuebles que le había conseguido la propia trama para que se lo alquilaran a turistas y conseguir así una vía adicional de ingresos.

El mensaje ha sido captado por la UCO y hace referencia a un inmueble que, según sospecha la Justicia, formó parte del pago al entonces ministro por las gestiones sospechosas de corrupción: el chalé de la Alcaidesa en Cádiz. El texto de ese mensaje de Ábalos señala lo siguiente: "Podrías hacer copia de las llaves de La Alcaidesa para Victor y Manu a ver si lo pueden alquilar a turistas". Traducido: que quería que se alquilara el chalé en los periodos en los que él no lo usara, con lo que lograba otra vía de ingresos. Pero ni siquiera lo pretendía hacer él: se lo encargó a la trama.

El mensaje fue lanzado en julio de 2021, es decir, justo cuando estaba siendo cesado del cargo de ministro y veía que sus posibilidades de hacer nuevos negocios se reducían. Eso sí, el mensaje llegó a una trama donde estaba Koldo García Izaguirre y nadie dijo nada. O no hizo nada, porque Koldo tenía comunicación permanente con Santos Cerdán.

Inmuebles como vías de ingresos

Y es que los inmuebles son claramente una de las vías de ingresos diseñada para el mantenimiento y pago a Ábalos. La UCO, de hecho, ha detectado un patrón estándar de adquisición de inmuebles para José Luis Ábalos en distintos lugares de España. Un patrón por medio de arrendamientos con opción de compra, de modo que la propiedad quedaba registrada a nombre de terceros de la trama. Se trata justo del esquema usado en el piso de Madrid de la Castellana denunciado por Víctor de Aldama y con un coste de 1,9 millones. Y ahora surge el mismo esquema en el chalé de la Alcaidesa, tal y como demuestran los mensajes interceptados por la UCO.

Otra conversación entre José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre en junio de 2021 refleja la siguiente reclamación del exministro a su asesor: "Respecto de la casa de Cádiz necesito: 1. Escritura de la hipoteca. 2. Contrato de arrendamiento con opción de compraventa." La casa de Cádiz es el chalé de La Alcaidesa. Y fue el propio Ábalos el que reclamó el contrato de arrendamiento con opción de compraventa. Y ese esquema le permitía al exministro no figurar en el Registro de la Propiedad.

El hijo de Ábalos realizaba las labores de consultoría mientras él se beneficiaba

Y se trata del mismo esquema usado en el piso de lujo de la Castellana. Según la acusación de Víctor de Aldama –que ha aportado el contrato con opción de compra–, Ábalos se beneficiaba y su hijo realizaba labores de consultoría en las operaciones de presunto amaño de obras públicas. Esas operaciones, además, habrían sido la fuente de parte de las comisiones ilegales cobradas por los integrantes de la trama y, por otro lado, de parte de la supuesta financiación ilegal que habría acabado en manos del PSOE, según las mismas acusaciones.

Pero, además, la declaración en sede judicial de Víctor Ábalos sirvió para certificar una aparición adicional en los actos de la trama. En concreto, en el piso de 1,9 millones del Paseo de la Castellana que Aldama asegura que era un pago de la trama a José Luis Ábalos por sus labores en las obras públicas bajo sospecha por medio del esquema de opción de compra. El hijo del exministro no negó su conocimiento del piso e, incluso, admitió que "asesoró" a su padre sobre el inmueble.

Ese piso no es un inmueble cualquiera. Víctor de Aldama ha aportado al Tribunal Supremo mensajes sobre contratación de obra pública presuntamente amañada y ha señalado al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su entonces asesor Koldo García y al PSOE en su conjunto por el cobro de comisiones ilegales.