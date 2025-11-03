Menú

La dimisión de Carlos Mazón

El presidente de la Comunidad Valenciana comparece para transmitir su decisión sobre su futuro político.

El presidente de la Comunidad Valenciana comparece para transmitir su decisión sobre su futuro político.
Carlos Mazón anuncia su dimisión como presidente de la Generalidad valenciana | EFE
Mónica García apunta a Feijóo: "El PP lleva en el ADN no asumir sus responsabilidades"

Otra de las dirigentes en reaccionar al anuncio de dimisión de Mazón ha sido la ministra de Sanidad, Mónica García; que ha aseverado que el discurso del todavía líder de los populares valencianos "es una nueva humillación a las víctimas" de la dana. "Tenía una oportunidad de dejar de hacer lo que lleva el PP en el adn: no asumir su responsabilidad en las crisis", ha dicho para después acusarlo de victimizarse después de haber sido, a juicio de García, "el único que no hizo su trabajo". "Feijóo es connivente de esta comparecencia y Vox también", ha espetado la ministra en la Cadena SER.

Rufián: "Cobarde, falaz y perversa"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha tachado la comparecencia de Mazón como "obarde, falaz y perversa". Para el dirigente separatista, ha sido una "dimisión a la altura del personaje", a quien ha recriminado que haya dedicado, según ha dicho, solo cinco segundos para hablar de los fallecidos por la dana.
"El Gobierno ha negado recursos para la reconstrucción"

"El Gobierno ha negado recursos para la reconstrucción" sólo para dañarle, ha señalado Mazón, que espera que cuando pase el tiempo se pueda distinguir entre alguien que se ha equivocado y ha cometido varios errores y una mala persona.
"Ya no puedo más"

"Ha habido momentos insoportables, para mí, pero sobre todo para mi familia". "Pero ya no puedo más"
La reconstrucción requiere una energía "que ni yo ni mi familia tenemos"

Mazón adelanta que dimitirá: "El esfuerzo de la reconstrucción requiere una energía "que ni yo ni mi familia tenemos".
"No voy a llamar asesinos a los miembros del Gobierno"

"El ruido a mi alrededor es perfecto" —dice Mazón— para ocultar los fallos del Gobierno, tanto el día de la dana, como en la reconstrucción posterior. Pero aunque respeta el desahogo de las víctimas contra su persona, él no va a llamar "asesinos" a los miembros del Gobierno.
Traslada todos los fallos de previsión "que se han podido demostrar"

Mazón insiste en todas las informaciones "erróneas" que les trasladaron el 29 de octubre y también en la falta de colaboración del Gobierno en todo momento.
Mazón se queja de la campaña orquestada contra él

Carlos Mazón habla de la campaña de difamación orquestada contra él, en la que no se han escatimado medios, y que ha estado plagada de bulos.

Admite que "ha habido errores"

Mazón ha admitido errores, pero aclara que "ninguno ha sido por cálculo político".

Mazón hace un largo discurso

El todavía presidente de Valencia se está recreando en un largo discurso de ya más de diez minutos.

Temas

En España

    Lo más leído

    1. De dormir en el suelo al chalé: cómo el capitalismo cambió nuestras viviendas
    2. El PSOE vuelve a caer en las encuestas de El País: octubre fue uno de los peores meses de la legislatura
    3. Feijóo y Mazón llegan a un acuerdo tras conversar sobre el futuro de la Comunidad Valenciana
    4. Así era la vida de Ábalos tras salir del Ministerio: planes en Tailandia, Dominicana, Dubái, México, Marruecos, China…
    5. Enrique Navarro: 'El segundo mayor caso de corrupción pública de la historia de España'