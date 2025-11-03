Otra de las dirigentes en reaccionar al anuncio de dimisión de Mazón ha sido la ministra de Sanidad, Mónica García; que ha aseverado que el discurso del todavía líder de los populares valencianos "es una nueva humillación a las víctimas" de la dana. "Tenía una oportunidad de dejar de hacer lo que lleva el PP en el adn: no asumir su responsabilidad en las crisis", ha dicho para después acusarlo de victimizarse después de haber sido, a juicio de García, "el único que no hizo su trabajo". "Feijóo es connivente de esta comparecencia y Vox también", ha espetado la ministra en la Cadena SER.
Se va Mazón, tarde y mal, pero queda el modelo PP en el que crecen los mazones.
El modelo de las residencias y de los incendios, el de la DANA y los cribados. El de la mentira, la negligencia y los insultos.
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha tachado la comparecencia de Mazón como "obarde, falaz y perversa". Para el dirigente separatista, ha sido una "dimisión a la altura del personaje", a quien ha recriminado que haya dedicado, según ha dicho, solo cinco segundos para hablar de los fallecidos por la dana.
Una dimisión a la altura del personaje.
Cobarde, falaz y perversa.
Ah. Y 5 segundos para los 229 muertos.
"El Gobierno ha negado recursos para la reconstrucción" sólo para dañarle, ha señalado Mazón, que espera que cuando pase el tiempo se pueda distinguir entre alguien que se ha equivocado y ha cometido varios errores y una mala persona.
"Ha habido momentos insoportables, para mí, pero sobre todo para mi familia". "Pero ya no puedo más"
Mazón adelanta que dimitirá: "El esfuerzo de la reconstrucción requiere una energía "que ni yo ni mi familia tenemos".
"El ruido a mi alrededor es perfecto" —dice Mazón— para ocultar los fallos del Gobierno, tanto el día de la dana, como en la reconstrucción posterior. Pero aunque respeta el desahogo de las víctimas contra su persona, él no va a llamar "asesinos" a los miembros del Gobierno.
Mazón insiste en todas las informaciones "erróneas" que les trasladaron el 29 de octubre y también en la falta de colaboración del Gobierno en todo momento.
Carlos Mazón habla de la campaña de difamación orquestada contra él, en la que no se han escatimado medios, y que ha estado plagada de bulos.
Mazón ha admitido errores, pero aclara que "ninguno ha sido por cálculo político".
El todavía presidente de Valencia se está recreando en un largo discurso de ya más de diez minutos.