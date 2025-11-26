Espinosa de los Monteros advierte a Abascal sobre la 'lepenización' de Vox tras un acto con ECR

El rostro más conocido de Vox después de Santiago Abascal fue siempre Iván Espinosa de los Monteros. Considerado el máximo representante del ala liberal que formó parte del partido en sus inicios, su salida provocó un cisma del que tardaron en recuperarse muchos meses. Desde entonces, ha eludido el choque con la que fue su casa, optando por la discreción, hasta ahora.

Por primera vez, el exportavoz parlamentario, y actual líder de la plataforma Atenea, ha lanzado varios mensajes en redes sociales dirigidos a Abascal, sin nombrarle expresamente. En concreto, para criticar la decisión que tomó de abandonar el grupo europeo ECR, en el que se integra la italiana Georgia Meloni, para echarse en brazos de Viktor Orbán y el lepenismo con Patriots.

"Increíbles los detalles que me han llegado este fin de semana de cómo algunos han movido Roma con Santiago para que yo no interviniera… en un acto del grupo que abandonaron de forma inexplicable (o sí). Seguimos (donde siempre)", escribió.

Grazie mille a chi ha mantenuto la posizione nonostante le pressioni di chi ha abbandonato il gruppo@ecrgroup. Increíbles los detalles que me han llegado este fin de semana de cómo algunos han movido Roma con Santiago para que yo no interviniera… en un acto del grupo que… https://t.co/OE2Czn5dxi — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) November 24, 2025

Utilizando un juego de palabras, Espinosa sugirió que el líder de Vox intentó impedir su presencia en un acto de ECR en Valencia que se celebró el pasado 22 de noviembre. Un evento que también contó con la participación de otras fundaciones como NEOS o el Instituto Juan de Mariana.

Fuentes del ECR trasladan a Libertad Digital que miembros de Vox contactaron con ellos para frenar la charla de Espinosa de los Monteros, al que calificaron como "enemigo de Vox". Su intervención suscitó, además, ataques en redes sociales de cuentas cercanas a Vox. Algo habitual con otros rostros conocidos como Macarena Olona, Víctor Sánchez del Real o Juan Luis Steegmann.

Justo un día antes de la intervención de Espinosa con ECR, Vox distribuía una imagen de una reunión de Abascal con Meloni en Roma. Según publicó el líder de Vox en redes, "hablamos largo y tendido sobre la insólita y gravísima situación de corrupción política, de asalto a las instituciones y de degradación de la vida pública que padecemos los españoles", además de tratar la "invasión migratoria y la imposición verde".

Al día siguiente, coincidiendo con el acto en Valencia de Espinosa, el líder de Vox negaba "la cantinela del distanciamiento con Meloni", "una de las grandes mentiras de los medios de comunicación y nuestros adversarios políticos". "Yo he mantenido contacto permanente con la primera ministra de Italia desde que fue nombrada, con la que tenemos una alianza política entre Vox y Fratelli, y una alianza personal y estrecha amistad", añadía.

Espinosa ha apostado públicamente por un pacto entre PP y Vox y, aunque ha reconocido en varias entrevistas que no ha vuelto a tener contacto con Abascal desde su marcha, ha eludido entrar en la confrontación. Tampoco cuando Vox presentó dos denuncias contra él en la Fiscalía, que acabaron archivándose, por supuestas presiones a concejales de Collado Villalba para favorecer a un promotor inmobiliario.