Política

El PP cree que Salazar es "el quinto del Peugeot" y le citarán en la comisión Koldo

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha inaugurado la XXVIII Interparlamentaria del partido, y ha adelantado que también llamarán a Zapatero

Miguel Tellado es secretario general del PPdeG. | DAVID CABEZÓN

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha ratificado este sábado que su partido forzará la comparecencia en el Senado tanto del exmilitante socialista y ex asesor en Moncloa, Francisco Salazar, como del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

En el caso de Zapatero, el PP alude a los "tratos con Maduro y relaciones con la dictadura chavista". Y en el de Salazar, a quien los populares citarán antes de las elecciones de Aragón del 8 de febrero, Tellado ha esgrimido que tendrá que contar "qué es exactamente lo que sabe, qué vio en Ferraz y cuál fue su papel dentro de esa organización criminal cuyos movimientos de dinero en efectivo investigan los tribunales".

Y es que para el PP, Salazar "representa el machismo en el Gobierno y en el PSOE", al igual que Zapatero representa "la corrupción" en el partido que lidera Pedro Sánchez.

En la apertura de la Interparlamentaria que se celebra en A Coruña, el secretario general popular ha insistido en que Salazar debe explicar "cuál fue su papel dentro de la organización criminal en la que Sánchez ha convertido al partido, una trama" en la que, ha recalcado, "está imputado todo el núcleo duro" del presidente del país.

El secretario general del Partido Popular además se ha mostrado convencido de que Salazar es "el quinto pasajero del Peugeot y, como tal, tendrá que dar muchas explicaciones".

comentarios

