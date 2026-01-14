Ferraz da la espalda a 600 mujeres del PSOE y prioriza una Conferencia por la Paz: "Nos ha sorprendido"

Parece que el PSOE ha arrancado el año 2026 bajo el refrán "Año nuevo, vida nueva". Hace apenas un mes, Ferraz estaba sumido en la crisis provocada por los casos de corrupción y acoso sexual denunciados por militantes socialistas en Moncloa y en la propia sede del partido. Asuntos que el Gobierno ha intentado esquivar mediante anuncios de reales decretos en materia de vivienda y agricultura, generando polémica incluso entre los socios de coalición.

Sin embargo, un manifiesto respaldado por más de 600 mujeres del PSOE, al que siguen sumándose militantes, entre ellas "cargos relevantes" del partido, según fuentes consultadas, solicita una Conferencia de Igualdad para "evaluar y examinar todas las cuestiones relacionadas con igualdad".

Sin embargo, según fuentes de las promotoras en conversación con Libertad Digital, esta petición ha quedado en un segundo plano. Las firmantes se han mostrado "sorprendidas" ante la decisión de la dirección federal de priorizar una Conferencia por la Paz frente a la de Igualdad. Esperan que en la reunión del próximo miércoles, a la que han sido citadas en la sede de Ferraz, se aborde "el contenido exacto de la Conferencia", que, según aseguran, a la dirección federal "les parecía oportuno", aunque todavía no tienen constancia de que vaya a convertirse en realidad.

En Ferraz no hay visos de que esto se vaya a producir a corto plazo. "Estamos todavía viendo el tema. Creo que es un asunto muy importante que no se puede decidir de la noche a la mañana. En todo caso, lo que no puede estar en cuestión es el compromiso feminista del PSOE", respondió la portavoz adjunta del partido, Enma López, en rueda de prensa, al ser preguntada sobre si la formación había atendido la petición de la Conferencia de Igualdad.

Este medio ha intentado insistir al PSOE sobre este asunto, pero no ha obtenido respuesta. Por su parte, las promotoras del manifiesto ya se habían puesto en contacto con el partido durante las Navidades, sin lograr hasta este martes que se les citara a una reunión, de la que por ahora desconocen quién acudirá en representación de la dirección federal.

El PSOE ha decidido priorizar la convocatoria, durante el primer semestre de 2026, de una Conferencia por la Paz, con el objetivo de "redefinir el posicionamiento, nuestras propuestas y ver cómo España puede contribuir a la paz, cómo Europa puede jugar ese papel fundamental y cómo podemos reforzar el multilateralismo", aseguró López en la misma rueda de prensa en la que echó balones fuera sobre la petición de militantes socialistas y tras días en los que el presidente del Gobierno se ha centrado en liderar el progresismo europeo, enfrentándose a Donald Trump.

Las promotoras del manifiesto critican que esta Conferencia estaba prevista para el año pasado, pero se decidió posponerla. En ella no solo quieren abordar los escándalos por acoso sexual, sino también, por ejemplo, "la abolición de la prostitución", un tema sobre el que habría consenso en el partido, que se declara el más feminista, y sobre el que se pronunció a favor el exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, antes de que se revelaran las conversaciones con su exasesor, Koldo García, en las que hablaba de forma denigrante sobre las mujeres y la UCO detectaba el pago a prostitutas.

El manifiesto, que reclama un giro en las políticas feministas del PSOE, llega justo cuando, en paralelo, el socialista Jordi Sevilla ha reclamado "un cambio de rumbo" en el partido, acusando a Pedro Sánchez de liderar un Gobierno sometido al "chantaje" de sus socios de investidura.