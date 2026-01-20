"No me voy a poner en esa hipótesis. Vamos a esperar a conocer el resultado de la investigación y a ver qué es lo que ha sucedido. No estoy pensando en eso ahora", ha respondido el ministro Óscar Puente al ser preguntado en Onda Cero por la posibilidad de asumir alguna responsabilidad si finalmente las investigaciones concluyen que la causa del accidente, que hasta ahora ha dejado 41 fallecidos, fue un defecto en la colocación del raíl hace un año, cuyo responsable último sería la administración central.

Óscar Puente ha centrado la investigación del accidente en la rotura de la vía. "Rotura de carril hay, hay muchas. Cuando un tren descarrila produce un montón de roturas en el carril y hay una rotura inicial. La cuestión es determinar si esa rotura es causa o consecuencia, ahí está el quid de la cuestión", ha señalado el titular de Transportes, que en otra entrevista en RNE ha dicho sentirse "apaleado" por el trabajo de estos días.

Puente ha insistido en que las investigaciones ferroviarias son complejas y que no es posible conocer las causas del trágico accidente en solo 48 horas. En ese contexto, ha acusado a los medios de comunicación de "especular", después de que los investigadores apuntaran en un primer comunicado a la rotura de la vía, subrayando no obstante que todavía queda mucho por investigar. De hecho, ha subrayado que el primer vagón que descarriló del tren de Iryo, el coche 6, todavía no ha sido examinado. También ha vuelto a ensalzar la red ferroviaria española como "la mejor del mundo", al tiempo que ha defendido que el Gobierno ha invertido de forma significativa en la red. En concreto, ha señalado que en el tramo afectado se habían invertido 700 millones de euros y que la inversión total en la red ha alcanzado los 6.000 millones, no sin criticar a la administración anterior por la falta de inversión.

El ministro, además, ha tratado de justificar las ocho incidencias registradas tras la renovación de la vía en mayo, asegurando que no tienen "ninguna" implicación con el accidente. "Siete de las ocho incidencias están en el tramo Adamuz-Villanueva de Córdoba, no en el tramo Adamuz-Alcolea, que es donde se ha producido el accidente", ha explicado Puente, añadiendo que "esas incidencias apuntan a seguridad, no a inseguridad; algunas han tenido que ver con ocupaciones del circuito y son incidencias habituales", ha justificado. "Este tipo de incidencias por desgracia no avisa", ha zanjado.