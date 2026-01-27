El decreto ómnibus con el que el Gobierno pretende dar impulso a su agenda enfrenta serias dificultades. Con una mayoría parlamentaria volátil, el Ejecutivo se ve obligado a negociar cada coma con sus socios de investidura. Por eso recurre de manera calculada a medidas de amplio consenso, como la revalorización de las pensiones o el mantenimiento de las ayudas al transporte, para forzar un único voto de aprobación o rechazo al paquete completo, que además oculta otras disposiciones polémicas, como la protección a okupas e inquiokupas.

Tras la decisión de Junts de romper con el Gobierno, las posibilidades de que este decreto salga adelante son ínfimas, sobre todo si se tiene en cuenta que los independentistas consideran un "chantaje" que la subida de las pensiones para 2026 se presente dentro de un decreto ómnibus que mezcla medidas de distinta índole.

Sin embargo, desde el PSOE mantienen intactas las esperanzas y recuerdan que, justo hace un año, el Congreso debatió un decreto ómnibus que incluía la cesión del palacete de París, valorado en más de 15 millones de euros, al PNV. "Aprobar esto es bueno", deslizan fuentes socialistas, que además niegan que se estén llevando a cabo negociaciones con los de Carles Puigdemont, imprescindibles para que la iniciativa pueda recibir luz verde.

"¿Qué es lo que molesta de este decreto?", preguntan con ironía los socialistas, mientras contemplan la primera derrota parlamentaria del año, en un momento de especial debilidad, con los socios de Pedro Sánchez reclamando la dimisión del ministro Óscar Puente tras los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida.

Por su parte, el Partido Popular ya ha advertido que este martes tumbará el decreto ómnibus del Gobierno si no lo fragmenta, como ocurrió con la última subida de pensiones, que rechazaron hasta que el Ejecutivo acabó separando las medidas. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó este lunes al presidente del Gobierno de tomar a los pensionistas como "rehenes" al mezclar la revalorización de las pensiones con varias medidas inconexas.