El PSOE utiliza las pensiones para asustar a los jubilados con llamadas telefónicas

La campaña electoral en Aragón ya ha traspasado las fronteras de la comunidad autónoma y se libra ahora desde el propio Gobierno para aupar a la que fuera su portavoz, Pilar Alegría. El Ejecutivo ha puesto el foco mediático al servicio de una estrategia de confusión, utilizando la última votación celebrada en el Congreso de los Diputados para manipular a la opinión pública. En ella, el Gobierno forzó a los grupos parlamentarios a votar de manera conjunta la revalorización de las pensiones junto a otros asuntos ajenos a los jubilados, como medidas antidesahucios.

Consciente de que la fragmentación del decreto habría garantizado la aprobación de la subida de las pensiones, el Ejecutivo optó deliberadamente por no separar las iniciativas. En su lugar, aprovechó el escenario para lanzarse de lleno a la batalla del relato, erigiéndose en el supuesto único defensor de los pensionistas y utilizando el Congreso como una herramienta más de la campaña electoral de Aragón en un territorio especialmente envejecido, donde más del 22,6% de la población, según el INE, supera los 65 años.

La "campaña sucia" socialista incluiría, según el PP, llamadas telefónicas dirigidas a personas mayores para advertirles de que un Gobierno del PP recortaría 400 euros en sus pensiones. Además denunciando que el PSOE habría pagado 800 euros a influencers para promover campañas contra el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón en redes sociales. Un proceder que el PP ha calificado como el "juego más rastrero en campaña", en palabras de la secretaria general del PP aragonés, Ana Alós, quien ha responsabilizado directamente al PSOE y a su candidata, Pilar Alegría, y ha anunciado que el partido llevará estos hechos ante la Junta Electoral.

El Ejecutivo sostiene que aún es el momento de señalar "culpables", mientras negocia con los grupos la posibilidad de llevar el decreto solo con la subida de las pensiones para facilitar su aprobación en el Congreso. "Habrá que señalar a quién ha votado en contra como responsable. No se puede señalar a quien busca la solución, sino a quien pone las pegas, los problemas y los impedimentos", aseguró el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien defendió la actuación del Ejecutivo y subrayó que el compromiso con los pensionistas sigue intacto. "Explicaremos oportunamente cuál será la solución, pero las pensiones se van a revalorizar sí o sí, a pesar del PP, Vox y Junts".

Con esta negociación, el Gobierno trata de desdibujar otros asuntos que ponen en un serio aprieto a quien fuera ministra portavoz, Pilar Alegría, como la financiación singular a Cataluña basada en el principio de ordinalidad, un modelo en el que Aragón queda claramente perjudicada. A ello se suma otro episodio que también ha marcado su campaña: la comida que mantuvo con el exasesor de Moncloa de Pedro Sánchez, Paco Salazar, acusado de acoso sexual, tras meses de silencio y presunto encubrimiento por parte del entorno del presidente. Precisamente, el Partido Popular forzará a Salazar a comparecer en la comisión Koldo del Senado apenas tres días antes de las elecciones.

De ahí que todos los ministros hayan salido en tromba para tachar al PP de "irresponsable", "antitético" y de "hacer daño a los pensionistas", así como de "priorizar una derrota parlamentaria que la defensa de los intereses generales". Todo mientras permanecen callados ante una red ferroviaria deficiente, marcada por accidentes trágicos como los de Adamuz y Gelida, y por continuas limitaciones de velocidad que generan retrasos y perjudican a miles de viajeros.

Precisamente, el presidente del Gobierno, que no dará explicaciones sobre el estado de la red ferroviaria española ni sobre los accidentes que se cobraron la vida de 46 personas hasta el próximo 11 de febrero en el Congreso, después de haber rechazado acudir al Senado amparándose en el artículo 108 de la Constitución, ha priorizado dos actos de campaña junto a su candidata: el pasado domingo 1 de febrero en Teruel y el 6 de febrero en Zaragoza, en el cierre de campaña. "Este compromiso lo vamos a cumplir con o sin el PP", prometía el presidente del Gobierno rearmando su discurso electoral para arremeter contra el principal partido de la oposición.