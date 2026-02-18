El 18 de noviembre se inauguró oficialmente el Centro Europeo de Ventas de la empresa china Quick Laser. ¿Y qué líder español se encuentra ligado al desarrollo de esta firma? Pues el mismo que aparece en el Gate Center, un lobby pro-chino que está garantizando la penetración de sociedades chinas en España de forma más que llamativa: José Luis Rodríguez Zapatero.

La firma en cuestión se fundó en 2009 con un capital registrado de aproximadamente 8,8 millones de dólares. La empresa emplea a más de 1.500 personas y opera desde dos bases principales en Suzhou y Nantong. "La base de Suzhou ocupa 50.000 metros cuadrados, mientras que la de Nantong ocupa 320.000 metros cuadrados. QLTEK mantiene su compromiso de ser líder en la industria, centrándose en la investigación, el desarrollo, la producción, la venta y el servicio de equipos láser e inteligentes. Su escala, su capacidad de I+D y su tasa de crecimiento la sitúan a la vanguardia del sector", señala la propia firma.

Combinado de exlíderes europeos

Pero esa empresa ha apostado por un nutrido grupo de lobby. El equipo asesor de la Agencia de Consultoría para el Desarrollo Europeo de la empresa incluye a varios exlíderes nacionales europeos, como el expresidente de Polonia, Aleksander Kwaśniewski; el exprimer ministro de Italia, Romano Prodi; el excanciller de Austria, Alfred Gusenbauer; el exprimer ministro de Hungría, Péter Medgyessy; y el expresidente del Gobierno de España, José Luis Zapatero, entre otros.

"El Sr. José Luis Zapatero, expresidente del Consejo de Relaciones y Cooperación Económica y Desarrollo Europa-China de España, y el Sr. Yao Jing, embajador de China en España, inauguraron conjuntamente el centro. El Centro Europeo de Ventas de la UE, el exministro de Industria y Economía, y otros políticos chinos y occidentales fueron testigos. Mientras tanto, QUICK LASER fue nombrada Vicepresidenta de la Unidad del Consejo Europa-China", señaló con motivo de aquella ocasión la empresa QL.

Por todo ello, "el ex presidente polaco Aleksander Kwaśniewski, el ex primer ministro italiano Romano Prodi, el ex primer ministro austriaco Alfred Gusenbauer, el ex primer ministro húngaro Medgyessy Péter, el ex primer ministro español José Luis Zapatero y otros ex jefes de Estado europeos han sido contratados como consultores para el desarrollo de QUICK LASER en el extranjero", señaló en su comunicado la empresa.

La industria en Europa

"Como parte importante del mercado de aplicaciones láser de alta gama, Europa desempeña un papel decisivo en el mercado global, que también es clave para la presencia global de QUICK LASER. QUICK LASER se compromete a proporcionar soluciones de aplicaciones láser seguras, compatibles e inteligentes a los clientes europeos, cumpliendo con los estándares de certificación y las necesidades de alta calidad del mercado europeo en cuanto a tecnología y calidad, y colaborando con socios para crear un ecosistema europeo de equipos láser de alta gama". Y allí ha aparecido Zapatero una vez más.

"El establecimiento del centro de ventas europeo refuerza aún más la red internacional de marketing y servicio de Quick Laser. Esto significa que Quick Laser ha logrado importantes avances en la configuración y expansión de los mercados europeo e internacional, y respaldará firmemente sus operaciones locales y su rápido crecimiento en Europa. Asimismo, demuestra la determinación de Quick Laser de desarrollarse internacionalmente y su compromiso de brindar un servicio superior a sus clientes globales", señala la firma china.