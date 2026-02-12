La falta de transparencia en los negocios de las hijas de Zapatero en Venezuela. Después de que el portal de videojuegos El Server –negocio creado por Alba y Laura Rodríguez Espinosa– se extinguiera de forma repentina el sábado 3 de enero, coincidiendo con la detención de Nicolás Maduro, se ha conocido que dicho portal fue diseñado y administrado por un editor desde República Dominicana.

Fuentes próximas a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (CONATEL) lo han confirmado a ABC.

La persona encargada de llevar a cabo el desarrollo fue un especialista web cuyo nombre no ha sido revelado, aunque se sabe que es dominicano y con las iniciales O.R., el webmaster fue contratado no solo para el desarrollo sino también para las labores de mantenimiento, funcionamiento y seguridad de la plataforma de videojuegos venezolana. Esto indica que la gestión de ‘El Server’ se repartía entre Venezuela y República Dominicana.

Esta nueva información a la que ha tenido acceso ABC se añade al registro fiscal que se llevó en Panamá. Por ello, el negocio de las hijas de Zapatero se habría puesto en práctica desde tres lugares distintos de Iberoamérica. El Estado no comparte de forma clara con otros países la información relativa a los datos y activos financieros de las empresas inscritas en dichos territorios.

Desde el medio citado, se pusieron en contacto directamente con el especialista web para hacerle algunas cuestiones sobre la plataforma. En el momento en que se puso sobre la mesa su papel en El Server, O.R. dejó de responder y abandonó la conversación. Según afirman personas relacionadas con el sector informático en Latinoamérica, este webmaster es "muy conocido" en dicho área. Asimismo, el testimonio de esta fuente sobre el editor concuerda con la experiencia laboral expuesta en su currículo; servicios en gestión, optimización, análisis y diseño web en varias empresas y agencias del sector.

El negocio se registró en Panamá en 2023

La sociedad vinculada a su agencia fue dada de alta fuera del país donde opera y no figura en registros oficiales venezolanos. La agencia de comunicación Whathefav, creada por Laura y Alba Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, mantiene una alianza con el portal de videojuegos El Server, una plataforma que opera en Venezuela pero que fue registrada en Panamá en abril de 2023, según fuentes con acceso al Registro Público de ese país.

La existencia de este vínculo fue adelantada por The Objective en 2025, después de que Whathefav publicara una oferta de empleo para buscar creadores de contenido destinados a trabajar en El Server, centrado en el ámbito de los esports y la información sobre videojuegos.

Registro fuera de Venezuela

De acuerdo con la información consultada, El Server fue inscrito el 12 de abril de 2023 en Panamá, aunque desde su lanzamiento ha desarrollado su actividad en Venezuela. Una fuente con acceso al Registro Público panameño señala que no consta dirección física pública de la sociedad en ese país.

Además, una persona próxima al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), organismo estatal venezolano encargado de registrar compañías y documentos, asegura que la plataforma no figura en los registros oficiales de Venezuela ni dispone de oficina física en Caracas. La web del portal lleva más de 20 días sin funcionar. En ella se publicaban contenidos relacionados con lanzamientos de videojuegos, consolas e influencers del sector.

Pese a la inactividad de la página web, El Server continúa operando a través de perfiles en Instagram, TikTok, Facebook, Discord y YouTube. En algunas de estas plataformas alcanza cerca de 20.000 seguidores y más de 535.000 likes. Estos perfiles permanecieron una semana sin actividad tras la detención de Maduro por parte del ejército de EEUU. Las personas que aparecen en los vídeos publicados no han respondido sobre su situación laboral ni sobre la estructura societaria del portal.

@elserver_gg Te presentamos Yapyap, un alocado juego cooperativo donde podrás hacer locuras con tus amigos. Haciendo uso de tu microfono, te dedicarás a lanzar hechizos, enfrentarte a temibles enemigos y hacer desastre con tus panas. Inspirado en Lethal Company y REPO, aquí te comentamos todo sobre este genial indie nuevo. ♬ original sound - El Server - El Server

Contexto político

La inscripción de la sociedad en Panamá se produjo tres meses después de la reunión celebrada el 20 de enero de 2023 en Caracas entre Zapatero y Maduro. En ese encuentro abordaron el acercamiento entre el Gobierno venezolano y la oposición con vistas a un proceso electoral, que finalmente se celebró en julio de 2024.

El caso adquiere relevancia en un momento en que la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investigan si los trabajos de consultoría de Zapatero para un asesor de la aerolínea Plus Ultra guardan relación con la ayuda pública concedida a la compañía durante la pandemia.