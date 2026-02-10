El amigo y pagador de Zapatero tenía un contrato para cobrar el 1% del rescate de Plus Ultra

Según informa El Mundo, el empresario Julio Martínez Martínez, asesor externo de la aerolínea Plus Ultra y amigo personal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, disponía de un documento que preveía para él una comisión del 1% si lograba que el Gobierno aprobara el rescate público de la compañía. Dicho contrato fue localizado por la Policía Judicial en uno de los ordenadores intervenidos durante la investigación del denominado caso Plus Ultra.
La ayuda estatal finalmente fue concedida en marzo de 2021 por un importe de 53 millones de euros públicos. No obstante, fuentes cercanas a Martínez, consultadas por El Mundo, reconocen la existencia del documento, pero insisten en que nunca llegó a aplicarse, calificándolo como un simple borrador sin efectos reales. Según estas mismas fuentes, el texto habría sido elaborado por la propia aerolínea en un contexto de extrema dificultad financiera derivada de la pandemia, y no implicó actuaciones concretas por parte del empresario para obtener el rescate.
Martínez había sido contratado por Plus Ultra en 2020 como asesor externo, con el encargo de gestionar asuntos operativos en Venezuela, incluidos contactos con autoridades del régimen de Nicolás Maduro. Las fuentes citadas por El Mundo aseguran, además, que el asesor no recurrió en ningún momento a Zapatero para mediar ante el Ejecutivo de Pedro Sánchez con el fin de lograr la ayuda pública.
A pesar de ello, el diario destaca que las cantidades percibidas por Martínez —en torno al medio millón de euros— guardan una notable similitud con el 1% del importe inicialmente solicitado por Plus Ultra, que ascendía a 50 millones de euros en agosto de 2020.
La aerolínea lo niega
Por su parte, la aerolínea niega haber encargado a Martínez gestiones relacionadas con el rescate y afirma que su labor se limitó a cuestiones operativas en Venezuela, como trámites aduaneros, incidencias logísticas o la exploración de nuevas oportunidades de negocio para Plus Ultra. Asimismo, señala que no otorgó ningún mandato para la obtención de ayudas públicas y que desconoce la existencia de un contrato de comisión vinculado al rescate.
El Mundo recuerda que Martínez cobró de Plus Ultra a través de su sociedad Análisis Relevante y que, a su vez, abonó al menos 450.000 euros a Zapatero por trabajos de consultoría. El expresidente ha explicado al mismo diario que esos pagos correspondían a informes de análisis geopolítico elaborados durante varios años –por los que cobró 75.000 euros brutos– y ha negado cualquier intervención ante autoridades para que el gobierno del PSOE favoreciese el rescate.
José Luis Ábalos señaló a Zapatero
Mientras tanto, versiones contrapuestas emergen en el ámbito político. El exministro José Luis Ábalos ha señalado a Zapatero como figura determinante en la aprobación de la ayuda, extremo que ha sido desmentido por el exsecretario de Estado Pedro Saura. Otros testimonios, como el del empresario Víctor de Aldama, también sitúan al expresidente en un papel clave, aunque sus afirmaciones son objeto de investigación judicial.
El caso Plus Ultra se encuentra bajo instrucción del Juzgado número 15 de Madrid, que mantiene la investigación bajo secreto y atribuye de forma provisional a los implicados posibles delitos de blanqueo de capitales relacionados con operaciones financieras bajo sospecha.