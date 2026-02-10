Menú
El amigo y pagador de Zapatero tenía un contrato para cobrar el 1% del rescate de Plus Ultra

La Justicia rastrea la conexión entre los 53 millones públicos concedidos en 2021 y los cobros del asesor que luego transfirió dinero al exdirigente.

Libretad Digital
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la presentación del libro 'Las huellas de la Transición'. | Europa Press

Según informa El Mundo, el empresario Julio Martínez Martínez, asesor externo de la aerolínea Plus Ultra y amigo personal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, disponía de un documento que preveía para él una comisión del 1% si lograba que el Gobierno aprobara el rescate público de la compañía. Dicho contrato fue localizado por la Policía Judicial en uno de los ordenadores intervenidos durante la investigación del denominado caso Plus Ultra.

¿Qué es el caso Plus Ultra?

El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno.

A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases.

La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos.

Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la SEPI en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras.

La ayuda estatal finalmente fue concedida en marzo de 2021 por un importe de 53 millones de euros públicos. No obstante, fuentes cercanas a Martínez, consultadas por El Mundo, reconocen la existencia del documento, pero insisten en que nunca llegó a aplicarse, calificándolo como un simple borrador sin efectos reales. Según estas mismas fuentes, el texto habría sido elaborado por la propia aerolínea en un contexto de extrema dificultad financiera derivada de la pandemia, y no implicó actuaciones concretas por parte del empresario para obtener el rescate.

Martínez había sido contratado por Plus Ultra en 2020 como asesor externo, con el encargo de gestionar asuntos operativos en Venezuela, incluidos contactos con autoridades del régimen de Nicolás Maduro. Las fuentes citadas por El Mundo aseguran, además, que el asesor no recurrió en ningún momento a Zapatero para mediar ante el Ejecutivo de Pedro Sánchez con el fin de lograr la ayuda pública.

A pesar de ello, el diario destaca que las cantidades percibidas por Martínez —en torno al medio millón de euros— guardan una notable similitud con el 1% del importe inicialmente solicitado por Plus Ultra, que ascendía a 50 millones de euros en agosto de 2020.

La aerolínea lo niega

Por su parte, la aerolínea niega haber encargado a Martínez gestiones relacionadas con el rescate y afirma que su labor se limitó a cuestiones operativas en Venezuela, como trámites aduaneros, incidencias logísticas o la exploración de nuevas oportunidades de negocio para Plus Ultra. Asimismo, señala que no otorgó ningún mandato para la obtención de ayudas públicas y que desconoce la existencia de un contrato de comisión vinculado al rescate.

El Mundo recuerda que Martínez cobró de Plus Ultra a través de su sociedad Análisis Relevante y que, a su vez, abonó al menos 450.000 euros a Zapatero por trabajos de consultoría. El expresidente ha explicado al mismo diario que esos pagos correspondían a informes de análisis geopolítico elaborados durante varios años –por los que cobró 75.000 euros brutos– y ha negado cualquier intervención ante autoridades para que el gobierno del PSOE favoreciese el rescate.

José Luis Ábalos señaló a Zapatero

Mientras tanto, versiones contrapuestas emergen en el ámbito político. El exministro José Luis Ábalos ha señalado a Zapatero como figura determinante en la aprobación de la ayuda, extremo que ha sido desmentido por el exsecretario de Estado Pedro Saura. Otros testimonios, como el del empresario Víctor de Aldama, también sitúan al expresidente en un papel clave, aunque sus afirmaciones son objeto de investigación judicial.

El caso Plus Ultra se encuentra bajo instrucción del Juzgado número 15 de Madrid, que mantiene la investigación bajo secreto y atribuye de forma provisional a los implicados posibles delitos de blanqueo de capitales relacionados con operaciones financieras bajo sospecha.

