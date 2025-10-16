Los tentáculos del régimen chino se extienden por todo Occidente desde la eclosión económica del gigante asiático. Uno de los mayores expertos en China en España es el periodista y escritor Juan Pablo Cardenal, autor de numerosos libros para entender el nuevo poder del país comunista. En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio Cardenal ha dicho que "desgraciadamente" nadie quiere entender lo que está pasando con la influencia creciente de China.

Ha explicado que sigue "bastante lo que hace China en América Latina y quitando los casos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, que son diferentes, en el resto China está muy metida y en países muy cercanos a China ves bolsas de resistencia a nivel político, mediático y académico". Cardenal ha añadido que "la excepción es Perú" donde "hay un consenso transversal" y que "en España veo algo muy parecido salvo que a nivel mediático sí se hace una cobertura de lo que hace China". "A nivel político es dramático", ha lamentado el periodista que ha destacado sobre todo con "el actual Gobierno desde luego".

El experto en el país asiático ha dicho que pese a que en 2022 la ONU presentó su informe sobre lo que estaba haciendo el régimen comunista chino con los uigures cometiendo "crímenes de lesa humanidad" sabiendo eso "Pedro Sánchez ha ido tres veces a China: 2023, 2024 y 2025". Es "un escandalazo" lo que ha pasado en esa región de China y "Sánchez va sin problemas".

Juan Pablo Cardenal ha recordado que este año después de la visita de Sánchez a China nuestro país cambia de opinión respecto a los aranceles al coche eléctrico. "Después de la visita se vota en la UE si se ponen aranceles y se pasa al grupo de los que se abstiene", ha apuntado. "¿Cómo nos premia China? Nos premió semanas después poniendo unos aranceles al cerdo cuando España es responsable de más de la mitad de las exportaciones europeas de carne de cerdo a China", ha añadido.

China no comparte tecnología

El experto en el régimen comunista oriental ha contado que "esta idea de acercarse a China" diciendo que "ha calado la idea de que si tienes una alianza política van a venir las oportunidades. Eso es falso, lo veo en España y en América Latina". Sobre el proyecto de crear una planta de baterías en Zaragoza de Stellantis ha dicho que es lo que él vio "en África hace 15 años". Ha explicado que "quieren hacer una planta de baterías, pero como la tecnología es un tema de seguridad nacional han dicho que tienen que venir 2.000 obreros de China porque no quieren transferir tecnología".

Juan Pablo Cardenal ha asegurado que "los políticos están encantados" cuando "estamos en la parte de abajo de la cadena de valor" y "no le exigimos a China lo que China nos ha exigido a los occidentales durante cuarenta años que es que si tu quieres venir aquí y poner una planta para que tu vehículo eléctrico no tenga que pagar aranceles tienes que transferir tecnología. ¿Hemos oído a alguien hablar sobre eso?".

China no juega con las mismas reglas

Sobre la relación de China con otros países como Irán ha dicho que "es una equivalente con la que tiene con todos los países no liberales ni democráticos". En este sentido, el experto en el país asiático ha destacado que "la hostilidad de Xi Jinping la dejó clara a los pocos meses de llegar al poder en 2013". Cardenal ha apuntado que en "esta rivalidad geopolítica", sobre todo con EEUU, tiene un "origen" en la entrada de China en la OMC donde "no ha jugado con sus reglas".

Ha añadido el experto que "con China se han alineado los enemigos de EEUU" y aunque se afirma que es hay una apertura "el modelo chino es cerrado". "El origen de todo es un engaño continuado", ha reiterado Juan Pablo Cardenal que ha recordado que "antes de entrar en la OMC Deng Xiaoping hablaba de mantener un perfil bajo" y "desde dentro dinamitan la OMC" porque China "no quiere jugar con las reglas que no le interesan" y como "la OMC no tiene mecanismo de expulsión ha distorsionado todo".

Cardenal ha lamentado que "la paradoja y lo trágico es que la población china está convencida de que la dictadura funciona": "Es terrible lo que digo. A nivel de régimen, están convencidos de que su modelo no sólo es más eficaz que el occidental, sino que es superior en valores. Eso se ve con la llegada de Xi Jinping y con la crisis de 2008". Según el periodista, "China no va a cambiar": "Si ves las dinámicas dentro del partido, jamás llegabas a la conclusión de que, desde dentro, se iba a producir un cambio".

Zapatero, a sueldo de China

Hace unas semanas, la empresa Quick Laser reveló que tiene en nómina al expresidente Zapatero para introducirse en Europa. Preguntado por ello, Cardenal ha dicho que "China tiene un programa de captación de las élites locales, en todos los países. Y está comprando las voluntades de gente influyente". "Llegar a expresidentes… hay casos, pero no son tantos", ha añadido.

Sobre el contrato que Interior adjudicó a Huawei, el periodista ha declarado que cuando ve "en la misma frase ‘almacenamiento de datos’, ‘Ministerio del Interior de España’, ‘Huawei’ y ‘acuerdo’, me pongo a temblar". Cardenal ha destacado que "Huawei es núcleo duro del régimen chino", que su fundador "tiene su origen en el ejército chino" y que "no cotiza en bolsa; por tanto, no es transparente". "Todo el mundo sabe que no es una empresa normal, incluso en términos chinos. Entonces, ver a mi país encamándose con Huawei y saliéndonos de lo que todos nuestros socios dices…, pero también por la cosa estética: tú, por principio, no te encamas con una dictadura", ha agregado.