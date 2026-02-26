Sánchez señala a Libertad Digital en un vídeo de TikTok

El presidente del Gobierno ha publicado un vídeo en la red social china TikTok señalando a Libertad Digital por publicar que padece una dolencia cardíaca de la que se está tratando en el Hospital Ramón y Cajal.

Pedro Sánchez publica un vídeo acusando al PP y Vox de hacerse eco de "bulos", bulos que son certezas como las publicadas por este medio acerca de su estado de salud y que el presidente califica como "máquina del fango".

Además, critica que diputados de la oposición y otros medios se hagan eco de una noticia que es totalmente relevante y de interés general.

Horas antes, en su perfil en la red social X, el presidente del Gobierno publicó un pseudodesmentido de la misma informaciónde LD sobre el tratamiento al que está siendo sometido en secreto por una dolencia cardiovascular. En dicho comentario se dedicaba a descalificar a este medio y tachar de "bulo" la noticia. "No padezco ninguna enfermedad cardiovascular, pero si fuese así, no habría ningún problema", dice Sánchez, aunque cuando se conozcan las evidencias, el presidente probablemente volverá a ‘cambiar de opinión’.

La publicación el pasado lunes de la exclusiva deLibertad Digital sobre que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba siendo tratado desde hacía meses en el Hospital Ramón y Cajal por una dolencia cardiovascular, fue seguida de dos días de silencio mediático y político, pese a que la salud del presidente del Ejecutivo en un país democrático es una cuestión de evidente interés político y no una cuestión de índole privada.

Todo cambió a raíz de la intervención deCayetana Álvarez de Toledo en la sesión de control al Gobierno de ayer miércoles, que en pregunta al ministro Félix Bolaños dijo: "Me gusta mucho la transparencia, señor Bolaños. Por eso le voy a hacer una última pregunta: ¿tiene el presidente del Gobierno un problema de salud? Presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico".