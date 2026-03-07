Sigue la polémica por el criticado acto en el que participó el presidente del Gobierno este viernes, un recuerdo por los fallecidos en el trágico accidente de tren de Adamuz , en el que no había ninguna víctima, y que llegaba poco después de que el propio Sánchez se ausentase del funeral de Estado que se celebró –este sí con las víctimas– en Huelva.

Fue en el marco de la 36.ª cumbre hispano-portuguesa en el Monasterio de la Rábida, y consistió en descubrir una placa ante la que han colocado un ramo de rosas blancas en recuerdo de las víctimas que la tragedia causó en la Universidad Internacional de Andalucía: dos profesores que daban clases en los cursos de verano de este centro universitario, la fotógrafa María Clauss y el periodista Óscar Toro.

Sánchez estuvo acompañado por responsables políticos de distintas administraciones locales y por las tres vicepresidentas: Yolanda Díaz, Sara Aagesen y María Jesús Montero.

"Orgullo de mujeres"

Esta última ha sido la causante de la nueva polémica, al publicar este sábado una imagen en la que aparecen ella misma y sus dos compañeras de Consejo de Ministros, las tres protegiéndose de la lluvia, posando y muy sonrientes. "Orgullo de mujeres, orgullo de compañeras", es el breve mensaje de que escribe la ministra de Hacienda.

Orgullo de mujeres, orgullo de compañeras. pic.twitter.com/ao07mDmj1A — María Jesús Montero (@mjmonteroc) March 6, 2026

Ante esta fotografía evidentemente fuera de lugar las críticas han sido muchas y muy duras, con gran cantidad usuarios destacando lo inapropiado de la imagen en un acto de homenaje a víctimas de un accidente que costó 46 vidas.

Así lo hacía, por ejemplo, Emilio Montilla, colaborador de Libertad Digital, que se preguntaba "¿en qué momento pensó usted que era buena idea posar sonriendo en un acto de homenaje a las víctimas y luego encima subir la foto?" y también si quedaba alguien con dos neuronas en su equipo.

¿En qué momento pensó usted que era buena idea posar sonriendo en un acto de homenaje a las víctimas y luego encima subir la foto? ¿Queda alguien con dos neuronas en su equipo? — Emilio Montilla (@EmilioMontilla_) March 7, 2026

Otros, como Hugo Manchón, recordaban como Yolanda Díaz y María Jesús Montero también fueron cazadas haciéndose un selfi en el funeral del Papa, de nuevo una actitud impropia para cualquiera, pero más aún para alguien que ocupa un cargo tan importante.

Esta foto de las tres sonriendo es en el homenaje a las víctimas de Adamuz. Y esta otra en el funeral del Papa. Asco. pic.twitter.com/qtAza06dAp — Hugo Manchón (@hugomanchon) March 7, 2026

Hay que recordar también que no es la primera vez en la que María Jesús Montero protagoniza un espectáculo lamentable en algún acto relacionado con la tragedia de Adamuz: para empezar se presentó allí pocos días después del accidente a pesar de que no tiene ninguna competencia en la materia y protagonizó un bochornoso rally para posar ante las cámaras con los Reyes.

Su falta de sentido del decoro se pudo ver en el funeral celebrado en Huelva, cuando se quejó en público de que el presidente de la Junta de Andalucía acompañase, como es lógico, a los Reyes de España.

Por si todo lo anterior no fuese suficiente, demostró una vez más su desprecio a las víctimas en el Congreso de los Diputados, cuando a la hora de votar las ayudas a los afectados por Adamuz y, entre risas, se equivocó y fue la única diputada que votó en contra.