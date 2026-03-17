Mónica García contrata a Quirón para que la atienda mientras ataca a Ayuso por hacerlo para atender a los madrileños

El 7 de noviembre de 2025 la Junta de Contratación del Ministerio de Sanidad licitó el contrato del "Servicio de prevención ajeno para la especialidad preventiva de Medicina del Trabajo en los Servicios Centrales del Ministerio de Sanidad", justo donde se encuentra la ministra Mónica García, azote perpetuo de Isabel Díaz Ayuso.

La adjudicación se acaba de finalizar por el criterio de "oferta más ventajosa". Y el ganador ha sido Quirón, justo el mismo grupo al que la ministra no deja de usar para atacar a Ayuso asegurando que la presidenta madrileña está privatizando la sanidad por medio de empresas como Quirón. "En fecha 8 de octubre de 2025 se acordó el inicio del expediente 202501PAS002 "Servicio de prevención ajeno para la especialidad preventiva de Medicina del Trabajo en los Servicios Centrales del Ministerio de Sanidad.". Y "en fecha 7 de noviembre de 2025, se publicó el anuncio de licitación del expediente en la Plataforma de Contratación del Sector Público", explica el documento de licitación al que ha tenido acceso Libertad Digital.

"El citado informe establece que la documentación presentada por la empresa QuirónPrevención S.L. es correcta y que la documentación presentada por la empresa Mare Nostrum S.L. es incoherente con el centro donde se van a llevar a cabo los servicios, por lo que la Junta acuerda solicitar aclaración a la documentación", señala la tramitación de la licitación. Y, con "fecha 19 de diciembre de 2025, se recibe documentación aclaratoria de la empresa licitadora, Mare Nostrum, S.L. Una vez revisada, se comprueba que no cumple con los requisitos establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, por lo que el órgano de contratación acuerda su exclusión".

Anuncio de adjudicación a la clínica Quirón por parte del Ministerio

Por todo ello se ha adjudicado, con fecha de 6 de marzo de este año 2026, el "Servicio de prevención ajeno para la especialidad preventiva de Medicina del Trabajo en los Servicios" a Quirón Prevención por una valor total de "63.252,6 EUR". Todo ello "desde el 5 de enero de 2026 o desde el día siguiente a la fecha de formalización del contrato, si ésta fuera posterior, hasta el 30 de noviembre de 2026".

Anuncio de adjudicación a la clínica Quirón por parte del Ministerio

Y lo cierto es que, hasta aquí, todo normal y lógico. Quirón hace la mejor oferta, aporta experiencia y cuenta con un bagaje de estricto cumplimiento con calidad de servicio. Pero todo normal, salvo por el pequeño detalle de que si hace lo mismo Ayuso, la ministra de Sanidad la crítica y saca a relucir al novio de la presidenta madrileña. Pero si lo hace la ministra, por lo visto, el contrato es lógico y bueno.

Y sólo un matiz más: la presidenta madrileña contrata a Quirón para dar servicio a la población madrileña, no para dárselo a ella misma. Y Mónica García lo hace para un servicio interno de su Ministerio. El Ministerio de Sanidad, como organismo público, gestiona la Medicina del Trabajo para sus Servicios Centrales principalmente a través de su propio Servicio de Prevención Propio, garantizando de ese modo la vigilancia de la salud, evaluaciones de riesgos y la adaptación de puestos de trabajo conforme a la normativa. Y ahora cuenta con Quirón para mejorar ese servicio.