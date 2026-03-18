Primer cara a cara en el Congreso entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo tras el impulso electoral del PP en Castilla y León. El choque llega en plena tensión por la agenda económica, la inflación y los pactos parlamentarios, con ambos líderes midiendo fuerzas y marcando perfil ante un ciclo político decisivo.
También se tratará una moción de Bildu sobre infraestructuras ferroviarias en Euskal Herria. El Pleno votará la convalidación de un decreto con ayudas por daños de fenómenos meteorológicos, con compensaciones económicas. Además, se analizarán cinco convenios internacionales y la posible reforma constitucional para que Formentera tenga senador propio.
El Pleno del Congreso se reanuda este 18 de marzo con la sesión de control al Gobierno, que incluye hasta 26 preguntas de los distintos grupos parlamentarios. Responderán el presidente y varios ministros. Después se debatirán cuatro interpelaciones urgentes sobre energía, situación fiscal de la clase media, sanidad y el impacto de la guerra en Irán.