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Política

En Directo | Primer cara a cara entre Sánchez y Feijóo tras la victoria del PP en Castilla y León

Sigue en directo la sesión de control: preguntas clave, tensión política y respuestas en tiempo real desde el Congreso.

Primer cara a cara en el Congreso entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo tras el impulso electoral del PP en Castilla y León. El choque llega en plena tensión por la agenda económica, la inflación y los pactos parlamentarios, con ambos líderes midiendo fuerzas y marcando perfil ante un ciclo político decisivo.

Otros asuntos a tratar

También se tratará una moción de Bildu sobre infraestructuras ferroviarias en Euskal Herria. El Pleno votará la convalidación de un decreto con ayudas por daños de fenómenos meteorológicos, con compensaciones económicas. Además, se analizarán cinco convenios internacionales y la posible reforma constitucional para que Formentera tenga senador propio.
Sesión de control 18 de marzo

El Pleno del Congreso se reanuda este 18 de marzo con la sesión de control al Gobierno, que incluye hasta 26 preguntas de los distintos grupos parlamentarios. Responderán el presidente y varios ministros. Después se debatirán cuatro interpelaciones urgentes sobre energía, situación fiscal de la clase media, sanidad y el impacto de la guerra en Irán.

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