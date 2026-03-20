El Tribunal Superior de Cataluña ordena al Parlament que exhiba siempre la bandera de España

Nuevo varapalo de la justicia contra el presidente del parlamento catalán y la mesa de la cámara. La bandera española deberá ondear siempre en el exterior del edificio. Así lo han determinado las medidas cautelares decretadas por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La entidad constitucionalista Impulso Ciudadano fue la que denunció ante los tribunales el escamoteo con la bandera de España de las autoridades separatistas del parlamento regional , cuyo presidente es el golpista indultado y amnistiado Josep Rull, de Junts per Catalunya (JxCat).

Según un comunicado de Impulso Ciudadano, "la resolución judicial reconoce que la práctica seguida hasta ahora —consistente en colocar la bandera únicamente en días de pleno o retirarla de forma habitual— es contraria a la legalidad vigente, que exige que la bandera de España ondee todos los días en los edificios públicos. El auto recuerda que esta obligación no es opcional ni simbólica, sino una exigencia jurídica derivada de la Constitución y de la Ley 39/1981, que impone la presencia permanente de la bandera nacional como expresión de la soberanía, la unidad del Estado y los valores constitucionales que representa".

El Tribunal rechaza los argumentos de la abogacía del parlamento y rechaza que esta medida cautelar cause perjuicio alguno contra el interés general. Además, confirma que el respeto a los símbolos oficiales no es una cuestión menor ni protocolaria, sino una exigencia jurídica que garantiza la neutralidad institucional". Para Impulso Ciudadano, "la bandera de España simboliza la participación de todos los catalanes en el proyecto común constitucional y su exclusión constituye una forma de exclusión simbólica incompatible con un Estado democrático de derecho".

Retirada de la gran "señera"

En la actualidad, una bandera catalana de 54 metros cuadrados sobre un mástil de 25 metros de altura preside el parlamento. Al respecto, Impulso Ciudadano subraya que la normativa establece que la bandera de España debe ocupar un lugar de honor y no puede ser inferior en tamaño a otras

banderas oficiales. "Por ello, resulta incompatible con la legalidad la existencia de banderas autonómicas de dimensiones desproporcionadas en espacios públicos, como la señera gigante instalada en el parque de la Ciudadela, que deberá ser retirada para cumplir la normativa vigente", asegura la entidad constitucionalista en un comunicado.