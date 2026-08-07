Sánchez aplica las devoluciones en caliente que denunció al TC cuando gobernaba Rajoy

El Gobierno de Pedro Sánchez ha sido presa, una vez más, de sus propias contradicciones. La mayor invasión extranjera sufrida por España en democracia ha obligado al Ejecutivo a saltarse la sentencia del Tribunal Supremo que desató la avalancha, y su propia doctrina política, contraria a estas prácticas. El regreso de 70.000 de los más de 72.000 asaltantes son devoluciones en frontera que el PSOE criticó cuando las llevó a cabo el PP.

Ahora, sin embargo, se ha visto obligado a practicarlas, como ya ocurrió en 2021, hasta el punto de plantearse, incluso, darles una cobertura legal todavía mayor tras la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe su aplicación en la frontera marítima, ante la falta de barreras físicas que la delimiten. De momento, hay instalado una línea de boyas que ejerce como tal, para facilitar las devoluciones en caliente.

En los días previos, el Gobierno se vio obligado ya a promover la salida de la mayoría de los extranjeros que entraron en Ceuta, para intentar rebajar el caos desatado, y que todavía padece la ciudad. Una práctica que Pedro Sánchez criticó cuando era líder de la oposición del Gobierno de Mariano Rajoy.

Sin derogación a la vista

El PSOE de entonces emprendió una dura campaña contra la Ley de Seguridad Ciudadana que, a día de hoy, sigue en vigor, a pesar de los intentos de la izquierda por tumbarla. En ambas legislaturas, los grupos de izquierda han registrado propuestas para derogar lo que llaman "Ley mordaza", pero el Ejecutivo acaba siempre postergándolo, y aprovechándose del paraguas que le da una ley que el PSOE recurrió al Tribunal Constitucional.

Fue en 2015, siendo secretario general del PSOE Pedro Sánchez, cuando promovieron todo tipo de movilizaciones en la calle contra la norma y anunciaron a bombo y platillo su denuncia contra la ley aprobada ese mismo año por el Gobierno de Rajoy. Cinco años después, el TC tumbaba su recurso.

Sí, Helena. Pedimos la derogación total de la Ley Mordaza y rechazamos rotundamente las devoluciones en caliente. https://t.co/pk65YC7uma https://t.co/Kpuk0cwJ0r — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 13, 2017

A pesar de llevar ocho años en Moncloa, Sánchez sigue sin derogar la Ley de Seguridad Ciudadana. La portavoz de Interior del PP, Ana Vázquez, ponente de esta ley, ironiza en declaraciones a Libertad Digital sobre esto. "Les ha estallado en la cara", asegura, recordando que ella misma fue ponen de una norma que "nos pedían desesperados los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado". "Ahora, les toca aplicarlo y no saben ni cómo", asegura, recordando lo ocurrido en Ceuta.