25 canciones que no sabías que eran versiones

6 / 25

You Can Leave Yout Hat On (1986), Joe Cocker y Randy Newman

Muchos artistas son conocidos por sus versiones de otros músicos, pero aún así a veces hacen tan suyas algunas canciones que sorprende saber que no son los primeros en grabarlas. Eso sucede con Joe Cocker, famoso por sus versiones de Unchain my Heart, You are so Beautiful o With a Little Help from my Friends, pero cuya interpretación de la canción que se haría famosa en la banda sonora de Nueve semanas y media realmente creíamos que era la primera y la única. Pero no, la canción la grabó primero su compositor, Randy Newman, en 1972, quien a partir de los años 80 se ha dedicado a componer bandas sonoras, labor que le ha llevado a ganar dos Oscar a la mejor canción. Entre él, sus tíos y sus primos acumulan hasta la echa 92 nominaciones a los dos Oscar musicales. Versión de Randy Newman