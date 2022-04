13 / 22

Mad Cool

Del 6 al 10 de julio, el Mad Cool llega a Valdebebas (Madrid) uno de los patos fuertes de la temporada fastivalera. Se mezclará música rock, pop, electrónica e indie con Metallica, Imagine Dragons, The Killers, Twenty One Pilots, Placebo, Muse, Queens of the Stone Age, Kings of Leon y un largo etcétera hasta sumar 144 artistas. Más información. | Fotografía Metallica