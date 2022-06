Todas las candidatas a Miss World Spain 2022

9 / 32

Miss Barcelona

Mireia Casajuana i Grau: “Amo la música, desde pequeña he cantado en la coral de la Iglesia de mi Ciudad, así mismo en la Coral de mi Instituto, también toco un poco el piano; sin embargo, me decanto por el canto, porque es mi verdadera pasión, a través del cual me expreso y logro que mis sentimientos transciendan”.