Investigan si la "mala gestión" del "retrasado" Tim Walz desvió fondos públicos a terroristas

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha confirmado este lunes la apertura de una investigación oficial sobre la presunta canalización de recursos de los contribuyentes del estado de Minnesota hacia la organización terrorista Al Shabaab. El anuncio apunta directamente a la mala gestión de la anterior Administración demócrata y del gobernador del estado, Tim Walz, candidato a vicepresidente en las pasadas elecciones presidenciales.

A través de un comunicado en la red social X, Bessent ha señalado que las pesquisas se realizan bajo su dirección y buscan esclarecer si, debido a la irresponsabilidad de la Administración Biden y de Tim Walz, el dinero de los trabajadores estadounidenses acabó financiando el yihadismo. "Compartiremos nuestros hallazgos a medida que continúe la investigación", ha asegurado el secretario.

At my direction, @USTreasury is investigating allegations that under the feckless mismanagement of the Biden Administration and Governor Tim Walz, hardworking Minnesotans’ tax dollars may have been diverted to the terrorist organization Al-Shabaab. Thanks to the leadership of… https://t.co/uillMknuXL — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) December 1, 2025

Esta medida se enmarca en la iniciativa prioritaria del Gobierno de Donald Trump para garantizar que los impuestos de los ciudadanos no sirvan para sufragar actos de terrorismo global. La iniciativa ha sido anunciada apenas un día después de que el presidente republicano criticara duramente la política migratoria de Walz, acusándole de permitir la entrada masiva de somalíes y de realizar pagos millonarios a lo que calificó como "ni siquiera un país".

Tim Walz, "seriamente retrasado"

Preguntado en el Air Force One, Donald Trump ha ratificado sus palabras del jueves en Truth Social, donde tachó al gobernador de "seriamente retrasado". En dicha publicación, manifestó su deseo de frenar la inmigración del tercer mundo, citando la presencia de "bandas" en la comunidad africana local. "Creo que hay algo que no está bien en él", ha aseverado, responsabilizándole de "pagar miles de millones" al estado del Cuerno de África. Según su visión, dicho territorio "no funciona como un país" pese a tener nombre reconocido.

Por su parte, el gobernador ha lamentado en la NBC la "normalización de este comportamiento", aunque asegura recibir el ataque como un reconocimiento. Como exprofesor, ha calificado el lenguaje de "doloroso" y perjudicial para la educación de los menores. Aseguró también que como gobernador hizo lo que debía, que era meter a los culpables en la cárcel. Sin embargo, ha sido la Fiscalía Federal quien ha llevado en todo momento la iniciativa en la persecución de los fraudes con fondos públicos de Minnesota por parte de la población somalí.

Tras años de silencio, The New York Times decidió publicar un reportaje devastador sobre el fraude que no ahorraba críticas contra Tim Walz. Para muchos, dado lo que le cuesta a la "vieja dama gris" informar negativamente sobre los demócratas, esta publicación es un aviso para que el gobernador no se presente a un tercer mandato el año que viene, como ya anunció que iba a hacer.