"Las ratas abandonan el barco": EEUU detecta que los ayatolás están sacando millones del país

El presidente estadounidense, Donald Trump, enfrió ayer las perspectivas de un ataque inminente en Irán, donde la brutal represión del régimen a las protestas contra los ayatolás están provocando miles de muertos. En una conversación con periodistas en el Despacho Oval, Trump aseguró que esas muertes "han parado" y que se le había informado de que no habría ejecuciones de manifestantes, una promesa que llegaría tras las reiteradas advertencias de la administración Trump sobre una intervención.

"Me han dicho que las muertes en Irán están parando. Que han parado y que no hay planes de ejecuciones", dijo Trump tras la evacuación preventiva de la mayor instalación militar de EEUU en Oriente Medio, la base de Al Ueid en Qatar, en lo que se interpretó como la señal de que el ataque era cuestión de horas. Irán, mientras, decidió cerrar el espacio aéreo durante la noche, una medida que mantuvo durante cinco horas.

Mientras continúan difundiéndose imágenes de los disparos de la Guardia Revolucionaria iraní contra los manifestantes pese al férreo bloqueo del régimen, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se refirió a las palabras de Trump en una entrevista en la cadena Newsmax, en la que aseguró que "estamos viendo el colapso financiero" del régimen gracias a las sanciones y la presión de la administración Trump, mencionando la operación Midnight Hammer contra instalaciones nucleares iraníes del pasado verano.

Preguntado sobre si el régimen seguirá en pie en un mes, Bessent insistió en que la "línea roja" de Trump son las ejecuciones pero dio un dato relevante: han detectado el movimiento de importantes sumas de dinero al exterior de la cúpula de la teocracia iraní "Estamos viendo desde el Tesoro cómo las ratas abandonan el barco", dijo. Según apuntó, han detectado cómo "decenas de millones de dólares están saliendo del país" rumbo a bancos e instituciones de todo el mundo y están "siguiendo su pista". "Rastrearemos estos activos y no podrán quedarse con ellos", dijo.

Sobre las características de la posible intervención estadounidense, NBC News ha apuntado que se buscaría un golpe "rápido y decisivo" al régimen que no se prolongue semanas o meses. Los funcionarios citados por la cadena señalan que Trump habría pedido que "si se hace algo, sea definitivo", aunque sus asesores aún no le han garantizado que el régimen colapsaría rápidamente tras un posible ataque militar. Las fuentes señalan que existe preocupación por la capacidad de Estados Unidos para protegerse ante una eventual respuesta agresiva de Irán.