Trump amenaza con demandar a Trevor Noah por vincularle con Epstein en los Grammy

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una dura advertencia contra Trevor Noah, conductor de la última gala de los premios Grammy celebrada en Los Ángeles. El motivo es la indignación del magnate por unos comentarios del humorista que trataban de vincularle con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

En su habitual tono directo, Trump ha calificado la ceremonia como "lo peor" y "prácticamente imposible de ver". A través de un comunicado, ha sentenciado: "La CBS tiene suerte de que esta basura ya no ensucie su cadena. El presentador, Trevor Noah, quienquiera que sea, es casi tan malo como Jimmy Kimmel en los Premios de la Academia de Bajos Índices de Audiencia".

El republicano ha insistido en que Noah "se equivoca" al afirmar de manera "incorrecta" que él y el expresidente Bill Clinton "pasaron tiempo en la isla de Epstein". "¡Incorrecto! No puedo hablar por Bill, pero yo nunca he estado allí ni cerca de esa isla", ha enfatizado Trump, denunciando que se trata de declaraciones falsas y difamatorias propias de las fake news.

"Noah, un perdedor total, mejor se entera de cómo son los hechos, y mejor que lo haga pronto", ha advertido. Trump ha ido más allá al asegurar que enviará a sus abogados para demandar a este presentador "pobre, patético y carente de talento" : "Prepárate, Noah, porque voy a divertirme contigo".

Esta polémica surge tras la publicación por parte del Departamento de Justicia de una nueva batería de documentos relacionados con el caso Epstein, en cumplimiento de la ley de transparencia sobre el caso, aunque fuera de plazo. El material incluye miles de vídeos e imágenes recopilados durante las investigaciones contra el millonario y su socia, Ghislaine Maxwell.

Pese al ruido mediático, Trump sostiene que esta información desclasificada le "absuelve" de cualquier nexo con el fallecido empresario, quien fue arrestado en 2019 por tráfico de decenas de niñas y hallado ahorcado en su celda, llevándose a la tumba muchos secretos de la élite política y social con la que se relacionaba.