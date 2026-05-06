¿Un 'bigfoot' anda suelto en Ohio?

Un total de ocho avistamientos de bigfoot se registraron del 6 al 10 de marzo en la franja comprendida entre Akron y Youngstown, puntos que se encuentran a 80 kilómetros de distancia dentro del condado de Portage (Ohio, Estados Unidos). La mayoría de los testigos describen a la criatura que vieron como un homínido de gran tamaño y cubierto de pelo negro. Otros, sin embargo, hacen referencia a ejemplares más pequeños de color marrón.

🚨 BREAKING: MAJOR BIGFOOT SURGE IN PORTAGE COUNTY, OHIO 🚨 (Times are in EST) The Bigfoot Society is tracking an unprecedented cluster of activity. In just the last 96 hours, there have been five separate, high-credibility reports stretching from Mantua to Windham, we have… — Bigfoot Society (@bigfoot_society) March 10, 2026

"Los sujetos parecen estar utilizando el cinturón verde del Sendero Headwaters", señala la Sociedad Bigfoot a través de su perfil en X. "La variación en altura (de 6 a 10 pies) y color (unos marrón y otros negro) sugiere que no estamos rastreando a un solo individuo, sino potencialmente a un grupo familiar o múltiples sujetos que migran hacia el este", añade el grupo.

Los vecinos de la zona, que también han encontrado enormes huellas de pie y han grabado sonidos similares a aullidos que les resultan inexplicables, temen que el sasquatch (nombre indígena del pie grande) haya vuelto a la zona para criar, como hiciera en el pasado. Un investigador experto en la materia, Mike Miller, ha explicado en declaraciones a Fox 8 que "no es la primera vez que vemos algo así".

Según el testimonio de Miller, que es cofundador del Ohio Nightstalkers Bigfoot Research Group, ya ocurrió en 1978 tras una temporada invernal severa. En cualquier caso, los avistamientos y evidencias de la presencia de una 'bestia' en la zona se han multiplicado en las últimas semanas. Los gritos registrados, asegura, "alcanzaron una frecuencia más alta que la de un babuino en el espectrógrafo".

"Esa es la prueba", ha exclamado el investigador. El bigfoot "podría estar criando a sus crías en esa zona" y esto justificaría los alaridos escalofriantes a los que la mayoría de los testigos ha hecho referencia. "Estás en su territorio y quiere que te vayas", ha argumentado. Además, ha comentado, los sonidos que se han podido grabar en la zona "no coinciden con los de ningún animal conocido de Norteamérica".

El vídeo viral de 2023

Una pareja de recién casados –Shannon y Stetson Parker– grabó en 2023 un supuesto avistamiento de bigfoot, moviéndose entre la maleza, cuando buscaban alces en unas montañas del suroeste de Colorado. La mujer publicó las imágenes en Facebook y el vídeo no tardó en hacerse viral.

"Mi esposo vio algo que se movía y no supo explicarlo", contó al periódico New York Post. "¡Es un pie grande!", exclamó según el relato de la testigo de 44 años. "Se mimetizaba tanto con la vegetación de las montañas que parecía camuflado cuando se agachaba", explicó.

"Si nos hubieran preguntado antes del viaje, habríamos dicho que tal vez podría ser real. Pero ahora estamos convencidos", aseguró en la entrevista al medio estadounidense. La mujer añadió que el conductor del tren les dijo que había tenido avistamientos similares antes.