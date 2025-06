Gennadiy Trukhanov, alcalde de Odesa: "La realidad es que Putin simplemente no quiere parar"

En la costa del Mar Negro, Odesa es la tercera mayor ciudad de Ucrania: tiene un millón de habitantes que desde el 24 de febrero de 2022 viven en guerra, pendientes del frente de batalla y con la amenaza de los bombardeos rusos casi a diario.

Su alcalde, Gennadiy Trukhanov, experto en seguridad antes de entrar en política, lleva diez años en el cargo, pero desde ese fatídico día su trabajo y su día a día ha cambiado mucho, como el de tantos ucranianos.

Trukhanov visitó Madrid, precisamente para un encuentro alrededor del mundo de la seguridad, y Libertad Digital aprovechó la oportunidad para mantener una conversación que tuvo lugar, por pura casualidad, en los escaños del hemiciclo del Senado.

El día a día de una ciudad en guerra

Empezamos por preguntarle por su estancia en España. "Estoy agradecido por la invitación a un evento destacado", nos dice, "las cuestiones alrededor de la seguridad son las más importantes por las que debemos preocuparnos en todo el mundo y, por supuesto, en Ucrania".

"Al primer vistazo –nos dice cuando le interrogamos por cómo es la vida en su ciudad– el día a día en Odessa parece normal: durante el día se ven restaurantes abiertos, tiendas, centros comerciales… la gente sigue con su vida, pero eso es sólo en ese primer vistazo: cada persona, cada niño, cada mujer o cada hombre tienen una herida interna, porque en cualquier momento un misil balístico puede caer en cualquier parte", nos dice.

Además, "la velocidad de los misiles sólo nos da dos minutos hasta que llegan a Odessa y llegar en ese tiempo a los refugios es casi imposible". Y los misiles no son el único problema: "Todas las noches hay ataques masivos con drones, que tardan tres o cuatro horas en llegar desde Crimea, pero lo hacen por rutas que cambian cada vez".

Gennadiy Trukhanov, alcalde de Odessa | C.Jordá

El resultado de todo esto es que "desde hace tres años la gente se acuesta completamente vestida, porque durante la noche hay muchas alarmas y, si tienes una familia con varios niños no hay tiempo a vestirles y llegar al refugio".

Todo esto genera una población con "mucha ansiedad y problemas psicológicos" y una "situación muy complicada porque sabemos que Putin no ha abandonado sus planes para Odessa".

La siguiente pregunta surge de forma natural: ¿Y cómo aguanta la población casi tres años y medio después empezar el conflicto? Trukhanov admite que "la gente está cansada porque es difícil vivir en estas circunstancias, pero al mismo tiempo nadie quiere irse y su espíritu como defensores todavía es muy fuerte".

Alcalde en tiempos de guerra

Una curiosidad que queremos preguntarle al alcalde de Odessa es cómo es ser alcalde de una ciudad en guerra, cómo cambia el cargo por el esfuerzo bélico, algo que parece más claro en el caso de otros políticos como un presidente. La respuesta de Trukhanov empieza por recordar que "cada persona está haciendo su trabajo en su sitio y yo como alcalde tengo mi propia responsabilidad". Para empezar porque "es importante que los ciudadanos de Odessa vean su alcalde y todo el equipo municipal está cerca de ellos todos los días".

Además, claro, "en la ciudad tenemos suministros de agua y electricidad que están funcionando, nuestras escuelas están abiertas y la vida sigue". Por último, se muestra convencido de que "ganaremos" y de que para ello "tenemos que permanecer unidos, el alcalde hace su trabajo, los militares el suyo y el gobierno el suyo, pero es importante que la gente nos vea unidos y empujando en la misma dirección".

El alcalde se ha mostrado convencido de la futura victoria, pero cuando mantenemos nuestra conversación se están desarrollando, aunque a trompicones, unas conversaciones de paz, si bien es cierto que no parecen muy esperanzadoras. Le preguntamos qué opina la gente de Ucrania de ellas y qué piensa él mismo.

Trukhanov, en el Senado | C.Jordá

"Durante su campaña electoral –responde– Donald Trump prometió acabar con esta guerra en 24 horas y todo el mundo esperaba que lo hiciera, al menos, de forma rápida. Después de más de cinco meses de presidencia es obvio que no es el caso todavía, pero al menos lo intenta y esperamos que siga intentándolo y que no nos deje solos".

Como si quisiera disculpar al mandatario estadounidense, Trukhanov apunta que "es una situación extraña, inusual, Trump podía tener esperanzas de convencer a Putin, pero ahora puede ver la realidad, puede ver que Putin simplemente no quiere parar, quiere lo que quiere". A partir de ahí cree que todo el mundo debe tomar nota de esta realidad y tomar decisiones al respecto.

¿Cómo puede ganar Ucrania?

Durante nuestra conversación el alcalde se ha mostrado convencido de que Ucrania puede ganar la guerra, así que le decimos que nos gustaría saber cómo eso puede ser posible, dada la situación actual.

Su respuesta es concreta, al menos en parte: "Cuando hablamos de victoria nos referimos a una paz justa, entendemos que recuperar Crimea o volver a las fronteras de 1991 no es realista, pero nuestros deseos para las negociaciones de paz están claros y también el hecho de que hay conversaciones porque los rusos no lograron cumplir su plan en 2022: no pudieron tomar Kiev ni colocar a unas marionetas el gobierno de Ucrania".

Pero, ¿puede seguir aguantado Ucrania? ¿Tiene suficiente ayuda para el esfuerzo bélico? El alcalde nos aclara que desde su posición no tiene una visión completa sobre todo lo relativo al armamento, "pero para una protección eficaz del país necesitamos armas que puedan contrarrestar las que usa el enemigo para atacarnos", nos dice, comentado por ejemplo la carencia de aviones. "Y aún menos podemos reconquistar las zonas bajo control ruso si no tenemos más armamento del que tenemos y, por supuesto, del que tiene nuestro oponente".

Ninguno de los presentes quiere que tal cosa ocurra, pero no podemos dejar de preguntarle al alcalde de Odessa cuál cree que sería el futuro de Europa si Putin lograse sus objetivos en Ucrania. Para él "es una cuestión incluso mayor que Europa, es un problema global, hay muchos territorios en el mundo en los que hay disputas territoriales y, si Putin demuestra en Ucrania que un país con armas nucleares y un ejército grande puede tomar cualquier territorio que desee es un mensaje aterrador, el mundo civilizado debe entender esto".

Después del estancamiento en el frente, de las conversaciones de paz y de operaciones estelares como el ataque a decenas de aviones en territorio ruso que ha desarrollado Ucrania ¿qué será lo próximo que puede ocurrir en una guerra que ya se ha hecho tan larga? Según Trukhanov es de prever que el verano traiga combates aún más intensos en el frente, como ocurre todos los años, "y todo dependerá de cómo reaccionen Estados Unidos y la Unión Europea a las conversaciones de paz".

El alcalde señala que hay una tendencia "preocupante" en el ámbito internacional, en los medios y en muchos foros "por competir sobre quién ha ayudado más a Ucrania", un tipo de discusión "que no ayuda a consolidar una coalición" y que debe esperar "a que acabe la guerra".

Por último, no queremos terminar la conversación sin, aunque sea rompiendo un poco lo que deben ser las normas de una entrevista, decirle que en España somos muchos los que estamos impresionados por la heroicidad de los ucranianos, por su capacidad para luchar y resistir en esta guerra terrible.

Nos responde y nos da las gracias con una sombra de emoción en su severo semblante: "Es cierto, nuestros militares son auténticos héroes, pero como alcalde de una ciudad con un millón de habitantes puedo decirle que los civiles que viven en Odessa también lo son", nos dice. "Estoy orgulloso de cómo después de cada ataque por la mañana los voluntarios limpian las calles y durante el día la vida sigue en la ciudad".

