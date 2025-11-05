Francia suspende la actividad de Shein tras el escándalo por la venta de muñecas sexuales con aspecto infantil

El Gobierno francés ha iniciado este miércoles el procedimiento para suspender temporalmente la actividad en Francia de la plataforma china de comercio electrónico Shein. La decisión se mantendrá hasta que la compañía demuestre que todos los productos y contenidos disponibles en su web cumplen con la legislación y las normativas vigentes en el país.

El Ministerio de Economía y Finanzas, dirigido por Roland Lescure, ha informado en un comunicado que la orden ha sido dada por el primer ministro, Sébastien Lecornu. En las próximas 48 horas, los miembros del Ejecutivo analizarán la situación y concretarán las medidas que aplicarán.

La venta de muñecas sexuales con apariencia de niñas

La decisión se produce tras la polémica desatada por la venta en la plataforma de muñecas sexuales con apariencia de niñas, un caso que ya investiga la Fiscalía de París por la presunta difusión de imágenes o representaciones de menores de naturaleza pornográfica. La investigación afecta también a otras plataformas, como AliExpress, Temu y Wish, por la posible difusión de mensajes pornográficos o degradantes accesibles a menores.

Poco después del anuncio gubernamental, Shein ha comunicado que suspende temporalmente la venta en Francia de productos ofrecidos por vendedores externos, una medida adoptada "tras las preocupaciones suscitadas por ciertos anuncios de vendedores independientes".

El escándalo ha estallado apenas unos días después de que la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude denunciara ante la justicia la comercialización de esas muñecas, calificándolas de "pornografía infantil".

La inauguración de la primera tienda física en París

La medida coincide con la inauguración en París de la primera tienda física de Shein, ubicada en la sexta planta de los grandes almacenes BHV, frente al Ayuntamiento de la capital francesa y a pocos metros de la catedral de Notre-Dame. El espacio, de 1.200 metros cuadrados, abrió sus puertas entre protestas y una fuerte presencia policial. Decenas de manifestantes, frente a las largas colas de clientes, exhibieron pancartas con mensajes como "Shein es cómplice de la pederastia".

El ministro Lescure ya había advertido que el Gobierno "no dudará en prohibir" las actividades de la empresa si se demuestra que ha incurrido en prácticas ilícitas. En paralelo, un grupo de diputados de distintas formaciones prepara una resolución europea para endurecer la regulación sobre la moda rápida y exigir a Bruselas y al Ejecutivo francés una postura más firme contra Shein.

Entre los parlamentarios implicados figura el diputado conservador Antoine Vermorel-Marques, ponente de la comisión de investigación sobre los controles de productos importados, que ha denunciado la venta de armas prohibidas –como machetes y puños americanos– en la plataforma. "Se vende como un éxito de ventas en Shein… e incluso con descuento para Navidad. Eso ya es demasiado", ha escrito en redes sociales, recordando que la venta de este tipo de armas conlleva penas de hasta cinco años de prisión y multas de 75.000 euros.

Découverte ce matin sur Shein : un poing américain déguisé en bijou, vendu en libre accès. Une arme de catégorie A, évidemment interdite en France. pic.twitter.com/uqEscXgc3O — Antoine Vermorel-Marques (@antoinevermorel) November 5, 2025

Mientras tanto, la compañía china, con sede en Singapur, ha expresado su disposición a colaborar con las autoridades francesas y a ser "totalmente transparente" durante la investigación. Shein asegura mantener una "política de tolerancia cero" hacia cualquier contenido ilegal o inapropiado y ha reiterado que el material denunciado "ya ha sido retirado" de la plataforma.