En la sombra y de forma silenciosa, una nueva forma de guerra se extiende por Europa. Según revela el medio 'Financial Times', fuentes de inteligencia occidentales advierten de que el Kremlin estaría utilizando a los reclutadores del grupo Wagner para atraer a ciudadanos europeos en situación precaria y convertirlos en ejecutores de sabotajes de bajo coste pero alto impacto político y social.

Si echamos la vista atrás, el grupo quedó descabezado tras la fallida rebelión contra la cúpula militar rusa en junio de 2023 y la posterior muerte de su fundador, Yevgeny Prigozhin, en un accidente aéreo dos meses después. Desde entonces, la estructura del grupo se ha reconfigurado y parte de sus operaciones se han trasladado a África bajo el nombre de "Africa Corps", aunque, según las mismas fuentes, su red de reclutamiento nunca dejó de operar.

De acuerdo con funcionarios europeos, la inteligencia militar rusa, el GRU, habría aprovechado la infraestructura humana y digital de Wagner para encontrar lo que denominan "agentes desechables" en Europa. Se trataría de personas sin vínculos ideológicos claros, muchas veces con problemas económicos o antecedentes penales, que aceptan realizar sabotajes a cambio de pequeñas sumas de dinero.

Así es su modus operandi para dividir Europa

El objetivo de estas acciones no sería militar, sino psicológico y político: generar sensación de inseguridad, debilitar el apoyo a Ucrania y sembrar divisiones internas en los países europeos. En los últimos dos años, el continente ha registrado incidentes de diversa índole, desde ciberataques a infraestructuras críticas hasta drones sobrevolando bases militares o explosiones en vías de tren. Aunque los gobiernos suelen evitar acusaciones públicas directas, fuentes de inteligencia citadas por el medio británico atribuyen estas acciones a la estrategia de guerra híbrida del Kremlin.

Los reclutadores de Wagner, acostumbrados a persuadir a jóvenes rusos para combatir en el frente, habrían adaptado sus métodos al contexto europeo. Sus canales en redes sociales, especialmente en plataformas de mensajería, sirven para contactar con posibles candidatos, ofrecerles dinero y asignarles tareas simples, como incendiar vehículos de políticos o atacar almacenes de ayuda para Ucrania.

Este sería el caso del joven Dylan Earl. A finales de 2023, cuentas vinculadas a Wagner reclutaron a un joven británico de 21 años con antecedentes por delitos menores. En marzo de 2024, tras captar a otros cuatro jóvenes, el grupo incendió un almacén en el este de Londres. Earl, el responsable principal fue condenado posteriormente a 23 años de prisión.

Además del GRU, el servicio de seguridad interior ruso, el FSB, también estaría implicado en la búsqueda de colaboradores en Europa. Sin embargo, según fuentes occidentales, sus intentos de reclutamiento a través de redes criminales o comunidades de la diáspora habrían resultado menos eficaces que la maquinaria digital heredada de Wagner.

A esta actividad también hay que sumarle la presencia del grupo en el Sahel africano, donde su acción ha sido señalada por analistas europeos como un factor de inestabilidad regional que puede tener consecuencias directas para la seguridad del continente, especialmente en materia migratoria y de terrorismo.